Saksan tuore liittokansleri Olaf Scholz vierailee Pariisissa ja Brysselissä

Saksan uusi liittokansleri Olaf Scholz aloittaa ripeästi eurooppalaisten suhteiden hoitamisen. Scholzin on määrä tavata tänään Ranskan presidentti Emmanuel Macron Pariisissa. Ranska on Saksan keskeinen EU-kumppani.

Uuden liittokanslerin on määrä vierailla tänään myös Brysselissä, jossa hän tapaa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin.

Sosiaalidemokraattien (SPD) Scholz valittiin keskiviikkona Saksan uudeksi liittokansleriksi, ja maata 16 vuotta johtaneen Angela Merkelin valtakausi päättyi. Saksan liittopäivillä 395 edustajaa 707:stä äänesti Scholzin valinnan puolesta.

Scholzia, 63, on kuvailtu Merkelin kaltaiseksi pragmaattiseksi ja kompromissikykyiseksi johtajaksi, ja hän on korostanut jatkuvuutta Merkelin aikaan nähden.

Scholz johtaa sosiaalidemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n koalitiohallitusta, jollaista Saksassa ei ole aiemmin nähty liittovaltiotasolla. SPD otti ykköspaikan Saksan liittopäivävaaleissa syyskuussa.

STT

Kuvat: