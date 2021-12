Salibandymiehet aloittivat MM-kotikisat edellisten tavoin – tähtipuolustajalla ei ollut ”pienintäkään muistikuvaa” yhdentoista vuoden takaisesta avausottelusta

Suomen miesten salibandymaajoukkue ei antanut yllätysmahdollisuuksia Tanskalle, kun maat kohtasivat perjantai-iltana MM-kilpailujen avausottelussaan. Hallitseva maailmanmestari Suomi nuiji hetkittäin ärhennelleen vastustajansa maalein 7-0.

Helsingin jäähallissa Suomen tehomiehiin lukeutuivat Peter Kotilainen (1+2) ja Eemeli Salin (2+0).

– Tanska oli juuri sellainen kuin olimme etukäteen katsoneet. Isoja poikia oli vastassa, Kotilainen jutteli.

Kisaisäntä aloitti urakkansa samalla tavalla kuin 11 vuotta sitten, jolloin MM-mitaleista pelattiin Suomessa edellisen kerran. Avausvastustajana oli silloinkin Tanska, jonka Suomi kukisti joulukuussa 2010 maalein 8-1.

– Ei ole pienintäkään muistikuvaa siitä pelistä. En olisi tiennyt ketä vastaan ensimmäinen peli silloin oli, ellet olisi sanonut, joukkueen nestori Juha Kivilehto vastasi STT:lle.

Suomen pelaajistosta myös toinen puolustaja Tatu Väänänen oli mukana jo tuolloin. Kivilehto summasi edellisten kotikisojen avausottelussa kaksi syöttöpistettä ja pääsi nyt avauserässä maalin makuun, kun hän yllätti Tanskan tähtipelaajiin kuuluvan maalivahti Mike Trollen.

– Kotilaisen Peter syötti hienosti takatolpalle ja pääsin puttaamaan tyhjään maaliin. Tarvitsi vain osua palloon, Kivilehto naurahti.

Toisessa erässä Suomi jarrutteli ja teki maalin vasta viimeisellä minuutilla, kun Trolle joutui Kotilaisen yllättämäksi. Viimeisellä 20-minuuttisella Salin teki ottelun toisen täysosumansa, mutta Suomi pääsi myös harjoittelemaan alivoimapeliä.

– Alku oli hyvä. Kolmen vuoden odotuksen jälkeen jätkät pääsivät irti, mutta yllättävän maltilla he lähtivät peliin, Suomen päävalmentaja Petteri Nykky summasi ja viittasi siihen, että koronapandemian takia MM-kilpailujen normaali järjestämisväli venyi kahdesta kolmeen vuoteen.

– Toisessa erässä homma karkasi ja oli yli-innokkuutta. Kolmannessa oli taas hyviä vaihtoja.

Tutut suosikit

Maajoukkue toivoo Tanska-voiton olevan jälleen ensimmäinen askel matkalla maailmanmestaruuteen.

Vuosikymmenessä lajiperhe on kasvanut, ja kansainvälinen kilpailu koventunut, mutta mestarisuosikit ovat edelleen samat. Ruotsi ja Suomi ovat kohdanneet loppuottelussa seitsemissä MM-kilpailuissa peräkkäin. Vuoden 2010 kotikisojen kultariemun lisäksi Suomi on voittanut mestaruudet 2008, 2016 ja 2018.

– Meillä on jälleen tiivis 20 pelaajan ja taustajoukon porukka, joka puhaltaa yhteen hiileen. Tässä on paljon samoja piirteitä kuin aiemmissa menestysjoukkueissa, Kivilehto kertoi.

Esimakua odotetusta loppuottelusta on tarjolla lauantaina, kun Ruotsi ja Suomi iskevät yhteen alkusarjaottelunsa merkeissä. Yllätyksiä pitäisi tapahtua, mikäli maat eivät kohtaisi uudestaan ensi viikon lauantaina, jolloin loppuottelu pelataan Helsingin areenassa.

Suomen lisäksi myös Ruotsi antoi myrskyvaroituksen avausottelussaan, kun se murjoi perjantaina iltapäivällä Latvian 11-1.

Petteri Ikonen

STT

