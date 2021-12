Salolainen Easy LED valaisi Helsingin, Tampereen ja Turun suuret areenat –  ”Jääkiekkohallit alkavat olla Suomessa jo varustettu led-tekniikalla, ja nyt katseemme on jalkapallossa”

Salolainen Easy LED niittää mainetta Suomen suurimpien urheiluareenojen luottovalaisijana.

Suomessa on kolme yli 10 000 katsomopaikan monitoimiareenaa, ja kaikista niistä löytyy salolaisyhtiön valaistus.

Easy LED uusi KHL-kiekkojoukkue Jokereiden kotihallin Helsingin Hartwall Arenan valaistuksen vuonna 2018.

Turun TPS:n kotihallin Gatorade Centerin valaistus uusittiin kuluvan vuoden aikana.

Tampereen uudella Nokia Arenalla kiekko putosi ensi kertaa jäähän perjantaina Tapparan ja

Ilveksen paikallispelissä – jälleen salolaisyhtiön valoissa. Halli toimii myös jääkiekon MM-kisojen päänäyttämönä ensi keväänä.

– Tampereen hankkeessa oli pirun kova kilpailu, mutta se, että olimme alusta asti messissä, johtunee osittain Hartwallista, toimitusjohtaja Ilkka Kartio sanoo.

Tampereen areenan valaistus oli Easy LEDin suunnittelupöydällä kaikkiaan pari vuotta. Urakka teetti rutkasti suunnittelutyötä ja vaati paljon neuvotteluja.

Yhtiö toimitti Nokia Arenalle vajaat sata Bubo-valaisinta. Easy LED huolehti myös valojen suuntauksesta ja lopputarkastusmittauksista. Salolaisia valoja asennettiin lisäksi Tampereen asemalaitureille ja alikulkutunneleihin.

Yhtiö ei kommentoi urakan taloudellista arvoa. Ilkka Kartio nostaa esille mieluummin urakan markkina-arvoa, jonka toivotaan avaavan ovia maailmalle.

– Urheilu tuo liikevaihdostamme noin 20 prosenttia, mutta kohteet ovat laajasti tunnettuja korkean profiilin kohteita. Olemme ylpeitä siitä, että olemme tehneet valaistuksen kaikkiin Suomen suurimpiin monitoimiareenoihin. Nyt yritämme vyöryttää tätä osaamista vientiin, hän sanoo.

Yhtiöllä on myyntimiehet Ruotsissa ja Saksassa, ja töitä haetaan Pohjoismaista ja saksaa puhuvan Keski-Euroopan alueelta.

– Olemme jo päässeet hyvään vauhtiin. Olemme tehneet kaksi ravirataa Ruotsissa, ja siellä ratojen valaistus vastaa täysin huippustadionin valonheittimien määrää ja tehoa. Saksassa olemme tehneet pienempiä urheilupaikkoja ja esimerkiksi harjoittelukeskuksen, jossa harjoittelevat Saksan jääkiekkomaajoukkue ja nuorisojoukkueet, Kartio kertoo.

Ruotsissa Easy LED on tehnyt myös satama- ja aluevalaistusta.

– Suunnittelupöydällä on tälläkin hetkellä useita hankkeita. Tiedämme, että meidän urheiluvalaistuspakettimme on kunnossa. Loppu on kiinni menestyksessä kilpailutuksissa. Monikansalliset yritykset ovat vahvoja ja markkinat protektionistisia. Maailmaa ei vallata hetkessä, Ilkka Kartio sanoo.

Urheiluareenat kiinnostavat Easy LEDiä, sillä urheilussa mennään yhä enemmän televisiointi edellä. Kotikatsomoihin halutaan tarjota aiempaa yksityiskohtaisempia hidastuksia pelitilanteista, ja ne vaativat uusinta kameratekniikkaa.

Kamerat taas vaativat välkkymätöntä ja kirkasta valoa, joissa Easy LED on todistanut oman osaamisensa.

Hartwall Arenalle yhtiö rakensi jääkiekon ammattilaisliiga KHL:n vaatimusten mukaisen valaistuksen, ja Nokia Arenan valaistus täyttää myös NHL:n vaatimukset. Myös Turun Gatorade Centerin valaistus on nyt korkeatasoisempi kuin mitä Suomen jääkiekkoliitto edellyttää liigapeleiltä.

– Jääkiekkohallit alkavat olla Suomessa jo varustettu led-tekniikalla, ja nyt katseemme on jalkapallossa. Olimme mukana tekemässä Arto Tolsa -areenaa Kotkassa, mutta muut veikkausliigastadionit Suomessa ovat vielä tekemättä. Ulkomailla jääkiekkohalleissa on vielä paljon tekemistä, Ilkka Kartio sanoo.