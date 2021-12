Salolaispotilaiden jumittuminen Tyksiin tuo ison laskun – pula hoivakotipaikoista ruuhkautti jatkohoidon

Salolaisten hoitojaksot Tyksissä venyvät parhaillaan tarpeettoman pitkiksi, koska Salon oma noin satapaikkainen terveyskeskussairaala on täynnä.

Tämä tarkoittaa, että Salo joutuu kuittaamaan huomattavan määrän siirtoviivemaksuja sairaanhoitopiirille. Sitä maksetaan päivistä, jotka salolaispotilas odottaa Tyksin sairaalassa siirtoa kotikunnan järjestämään jatkohoitoon.

– Siirtoviiveet ovat meille ongelma, sanoo Salon terveyspalveluiden johtaja Petri Salo. Hän kertoo tilanteen heikentyneen vauhdilla syys–lokakuussa. Marraskuun tilastot eivät ole vielä valmistuneet, mutta tilanteen tiedetään olevan edelleen huono.

Siirtoviivepäivistä kertyi kaupungille tammi–lokakuussa laskua 637 090 euroa. Koko viime vuonna lasku oli 385 644 euroa, ja vuonna 2019 se oli 305166 euroa.

Yksi syy terveyskeskussairaalan ruuhkaan on hoivakotipaikkaa odottavien suuri määrä. Jonottamista tehdään nyt terveyskeskussairaalasta hoivakoteihin ja Tyksistä terveyskeskussairaalaan.

– Valitettavasti joudumme ketjuttamaan jonottamista sote-palveluissa. Käytämme terveyskeskussairaalan paikoista parhaillaan aika ison osan vääränlaiseen potilashoitoon.

Salon mukaan terveyskeskussairaalassa on parhaillaan 22 henkilöä, jotka tarvitsisivat sairaalahoidon sijaan hoivakotipaikan.

– Pääosin reitti on mennyt niin, että he ovat tulleet sairaalaan saamaan hoitoa, ja hoitojakson yhteydessä on todettu, ettei kotona asumisen edellytyksiä ole. Heille on jo myönnetty asumispalvelupaikka, mutta paikkoja ei ole vapaina.

Petri Salo sanoo, että ruuhkan taustalla on myös muita syitä. Osastolla joudutaan pitämään parhaillaan kymmenkunta paikkaa poissa käytöstä, koska henkilökuntaa on liian vähän.

– Vaje painottuu lääkärityöhön. Henkilöstöpula on käsinkosketeltava.

– Terveyskeskussairaalan henkilöstö tekee kyllä äärimmäisen hyvää työtä kovassa paineessa. Siellä venytään vajailla resursseilla haastavassa tilanteessa.

Terveyskeskussairaalassa on virat ylilääkärille ja kuudelle lääkärille.

Tällä hetkellä vahvuudesta puuttuu ylilääkäri ja kolmen lääkärin työpanosta tehdään osittaisilla ja määräaikaisilla ratkaisuilla. Salo arvioi tilanteen helpottavan hieman vuodenvaihteen jälkeen, kun riveihin saadaan tammikuussa ostopalveluna lisää lääkäreitä.

Henkilöstöpulan vuoksi sairaalan toimintaa aiotaan organisoida uudelleen, jotta se olisi houkuttelevampi työpaikka. Tämä tehdään jakamalla osastoja. Tällä hetkellä terveyskeskussairaalassa on kaksi maksimissaan 45-paikkaista osastoa ja yksi pienempi osasto.

– Isot osastot jaetaan kahtia, jolloin tulee neljä pienempää osastoa. Siirrymme isoista yleisosastoista osastoihin, joissa työnkuvaa voi kohdentaa tarkemmin.

Salon toiveena on, että sairaalan profiilia muuttamalla se olisi vetovoimaisempi työpaikka lääkäreille ja hoitajille.

Kolmanneksi syyksi ruuhkaan Petri Salo listaa koronan.

Koronaan varautuminen tarkoittaa sitä, ettei terveyskeskussairaalaa voida ottaa aivan täyteen.

– Joudumme pitämään koronapotilaita varten koko ajan kolmesta kuuteen paikkaa varattuna heidän hoitoaan varten. Aina kun meille tulee koronaepäilty, käytämme koronasolun paikkoja.

Siirtoviivehoitopäivien määrä Salossa

Tammikuu 32

Helmikuu 39

Maaliskuu 7

Huhtikuu 5

Toukokuu 3

Kesäkuu 12

Heinäkuu 61

Elokuu 54

Syyskuu 94

Lokakuu 112

Yhteensä tammi–lokakuu: 419

Lähde: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Huhtihovi avasi ovensa

Salon uusin hoivakoti Huhtihovi aloitti toimintansa tällä viikolla. Huhtihovi Kirjolanmäki -nimeä kantava yksityinen hoivakoti on Salon Alhaisissa.

Salon kaupungin vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren kertoo, että kaupungin tavoitteena on saada sijoitettua Huhtihoviin kymmenen asiakasta vielä ennen joulua.

– Se tuo helpotusta tilanteeseen, Lindegren sanoo.

Salon omat ja yksityiset hoivakodit ovat tällä hetkellä käytännössä täynnä. Hintan hoivakodissa olisi tosin tilaa, mutta henkilöstövajeen takia kaikkia paikkoja ei voida täyttää.

Asukaspaikkoja vapautuu hoivakodeissa, kun joku kuolee.

– Vapautumisia ei pysty ennakoimaan. Uusia sijoituspäätöksiä tehdään vuosittain 200 eli noin 17 kuukausittain, mutta tilanne elää vuoden mittaan.

Yksityiseen Huhtihovi-ketjuun kuuluu kaksi hoivakotia: ennen Saloon tuloa yritys toimi jo Turussa. Salon hoivakodissa on 24 tehostetun palveluasumisen ja 6 tavallisen palveluasumisen paikkaa.

