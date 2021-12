Salossa on todettu viimeisen viikon aikana eli viime torstaista lähtien 34 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Nämä kaikki tartunnat todettiin viime viikolla.

– Tämän viikon alku on ollut tosi hiljainen, eli jotain hyviä uutisiakin siis. Alkuviikon aikana on todettu kaksi uutta positiivista testitulosta, jotka eivät vielä näy THL:n luvuissa, kertoi Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä keskiviikkona.

– Alkuviikko on yleensäkin hiljaisempi, koska viikonloppuna ei ole näytteenottoa. Tyypillisesti tartuntoja todetaan enemmän loppuviikosta.

Edellisellä viikon jaksolla Salossa oli 30 tartuntaa ja sitä edellisellä seurantajaksolla 54. Parin viikon ajan tartuntojen kehitys on siis pysynyt tasaisena.

– Marraskuun alkuun verrattuna tahti on hidastunut, Ellä toteaa.

Yhteensä koronatartuntoja on koko epidemian aikana kirjattu Salossa 1 564. Viime viikolla kirjatuista tapauksista kolmasosa todettiin lapsilla ja loput aikuisilla.

Koronarokotusten antaminen jatkuu. THL:n rokotusrekisterin mukaan keskiviikkoon mennessä 84,8 prosenttia yli 12-vuotiaista salolaisista oli saanut kaksi rokoteannosta. Osuus on hieman suurempi kuin koko Suomessa, missä kahdesti rokotettuja on 81,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on Salossa 88,6 prosenttia, kun koko maassa määrä on 86,7 prosenttia.

Myös kolmansien rokotteiden antaminen etenee vähitellen. Kolmannen pistoksen on saanut Salossa 5,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa osuus on 5,6 prosenttia.

Salon kaupungin terveyspalvelut hakevat tällä hetkellä lisää määräaikaisia koronajäljittäjiä. Haku on varautumista tulevaan.

– Melkein kaikki koronajäljittäjämme ovat työntekijöitä, jotka ovat siirtyneet omista tehtävistään väliaikaisesti koronajäljittäjän tehtäviin. Nyt osa heistä on siirtynyt jo takaisin omiin tehtäviinsä ja jäljitystyötä tehdään tosi pienellä porukalla, Ellä kertoo.

– Lisää jäljittäjiä haetaan, koska ilmassa on, että lisäresursseja tullaan pian tarvitsemaan. Ministerin suusta kuultiin tiistaina, että pitäisi tehostaa koronanäytteenottoa ja -jäljitystä. Jäljitys toimii meillä ihan hyvin, mutta jos näytteitä aletaan ottaa enemmän, se tietää totta kai lisää työtä, hän jatkaa.

Jäljittäjältä vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto.

Huolta ihmisissä herättää tällä hetkellä koronan suuri ilmaantuvuus maakunnassa ja erityisesti uusi omikronvariantti. Ellä toteaa, että tilanne tuntuu jo tutulta.

– Tilanne on ihan samanlainen kuin viime vuonna näihin aikoihin, kun alfavariantti alkoi tulla Suomeen. Ja pian siitä tulikin valtavirus. Suomessa ei vielä ole todettu omikronia, mutta todennäköistä on, että se tulee tänne. Se on vain ajan kysymys, koska emme elä suljetussa yhteiskunnassa.

– On todella ikävää, jos uusi variantti pystyy kiertämään rokotteet. Mutta sitä ei vielä tiedetä. Elämme odottavissa tunnelmissa, Ellä kiteyttää.