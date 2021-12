Salon luistelukenttien jäädytys hyvässä vauhdissa –Teijolla lumetetaan vesicocktaililla

Salon luistelukenttien ja jääkiekkokaukaloiden jäädytys etenee vauhdilla. Liikuntapaikkamestari Jani Virtanen kertoo, että työt on aloitettu suurimmalla osalla kenttiä ja osa kentistä on jo luistelukunnossa. Näin on ainakin Hajalassa ja Melassuolla.

– Kaupungin nettisivuilta voi käydä katsomassa, missä jäädyttäminen on aloitettu, hän vinkkaa.

Ajantasainen tieto löytyy sivustolta salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/ulkoliikuntapaikat/luistelukentat/ . Tiedot löytyvät myös salotaskussa.fi -sivulta.

Sivustoilla kerrotaan, missä vaiheessa kentän jäädyttäminen on. Kun kenttä on valmis, vihreä väri palaa. Virtanen ei uskalla luvata kaikkien kenttien valmistuvan viikonlopuksi.

Jäädyttäminen aloitettiin viime viikolla vuodenaikaan nähden aikaisin. 10 vuorokauden sääennuste lupaa edelleen loistavia luistelukelejä.

Kentät ja kaukalot jäädytetään entisiin paikkoihin kahta lukuun ottamatta. Hiiden koulun kenttä poistui, kun koulu myytiin. Torin ympyräparkin laidalla alkaa huoltorakennuksen rakentaminen.

– Suurella todennäköisyydellä ympyräparkkiin ei tule jäätä tänä talvena. Huoltorakennuksen rakennustyömaa ja jäädytetty kenttä ovat hurja yhdistelmä, mutta katsotaan nyt, Virtanen toteaa.

Rakennustöiden on määrä alkaa kohta.

Hän toivoo, että rakennustöiden yhteydessä alueelle saadaan vesiposti. Kentän jäädyttäminen letkulla olisi paljon helpompaa. Tähän asti kenttää on jäädytetty säiliöautolla.

Vesilaitos on saanut juuri valmiiksi jäädyttämistä helpottavat, uudet vesipostit Paukkulan, Kaivolan, Ollikkalan ja Mustamäen kentillä ja sellainen on tulossa myös Riihelänpuistoon.

Eteläisen Salon kenttien jäädytyksestä vastaa Hyrräpyörä Ay. Tomi Vuorinen kertoo, että Melassuon vapaaluistelujää on kunnossa ja kaukalon jäädyttämiseen menee muutama päivä. Särkisalossa ja Teijolla jäädyttäminen on aloitettu.

– Kelit ovat ihanteelliset. Ei tule lunta, ja pakkasta on 10 astetta.

Tykkilumi Melassuon kuntoradan hiihtolatua varten oli tiistaina valmiina. Ladun tekeminen alkaa keskiviikkoaamusta. Hiihtämään pääsee muutaman päivän päästä.

Teijon laskettelurinteitä avataan viikonloppuna

– Täällä on törkeän paljon lunta, Teijo Ski & Aktion Parkin rinnepäällikkö Jarkko Rannikko kertoo puhelimessa.

Syy valtavaan tykkilumen määrään ovat laskettelukeskuksen kaksi uutta ja tehokasta merivettä pumppaava pumppua. Niillä nostetaan vettä 13:een lumitykkiin.

Uudet pumput sijaitsevat Meri-Teijo Golfin rannassa, josta on vedetty putket ja kaapelit kentän alitse laskettelukeskukseen.

Rinteitä on lumetettu 35 vuotta Sahajärven vedellä. Nyt järviveteen sekoitetaan puolet merivettä.

– Lumi on ihan erilaista, kuivaa ja jauhomaista, Rannikko kuvaa.

Päärinteitä avataan tulevana lauantaina.

– Viimeiseen 15 vuoteen ei ole päästy aloittamaan näin aikaisin.

Vauhdikasta menoa tuntuvat odottavan varsinkin pulkkailijat.

– Pulkkamäkeä on kysytty eniten. Yksi tykki tekee pientä ja väliaikaista pulkkamäkeä, isompi valmistuu myöhemmin.