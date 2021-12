Salon SDP:n Risto Keto-oja: Johtavien poliitikkojen pitää muistaa, kenen mandaatilla toimitaan

Pitkäaikainen salolainen demarivaikuttaja Risto Keto-oja on valittu SDP:n Salon kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi.

Keto-oja on ollut järjestötoiminnassa mukana vuodesta 1971. Tehtäviä on kertynyt niin Salon työväenyhdistyksessä, kunnallisjärjestössä kuin kaupungin luottamuselimissä.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana hän oli viimeksi seudun kuntaliitoksen yhteydessä. Kuntavaaleissa hän ei ollut enää tänä vuonna ehdolla.

– Minulla on edelleen kiinnostusta toimintaan, enkä kieltäytynyt puheenjohtajuudesta, Keto-oja toteaa.

Risto Keto-ojan 50 järjestöaktiivivuoden aikana moni asia on muuttunut.

– Valtuustoryhmällä on vahvempi asema kuin ennen, hän sanoo.

Aikoinaan asiat käsiteltiin ensin työväentalolla ja annettiin sitten valtuusto- ja hallitusryhmille toimeksianto.

– Nyt yhteys pelaa niin, että kuntapolitiikan toimijat ovat aktiivisia myös järjestössä.

Keto-oja korostaa, että päättäjän poliittinen mandaatti syntyy sitä kautta, että poliittinen puolue asettaa hänet ehdolle. Säröä voi syntyä, jos tätä yhteyttä ei hahmoteta.

– Enemmistö on solidaarisia ja ymmärtää poliittisen toiminnan fiksut säännöt.

Vuoden 2009 kymmenen kunnan kuntaliitoksessa perustettiin uusi Salo.

– Tosiasiassa meillä on edelleen esimerkiksi salolaisia, halikkolaisia ja perniöläisiä. Päätöksenteossa tämä näkyy niin, että Salo ei ole päässyt kehittymään yhtenäiseksi kaupungiksi.

Ohjelmia lukiessa puolueilla on eroa, mutta julkisesti niitä ei juuri näe.

– Johtavien poliitikkojen pitää olla hyvissä väleissä keskenään, mutta silti pitää muistaa, kenen mandaatilla toimitaan ja mikä on oma poliittinen koti.

Kuntavaalien äänestysprosentti on pudonnut lähelle viittäkymmentä. Keto-ojan mukaan päättäjien on vaikea hahmottaa, mikä on kuntalaisten kannalta tärkeää, jos puolet kuntalaisista ei äänestä.

Yksi syy äänestämättömyyteen hänen mielestään on, että ihmiset eivät oikein tiedä paikkaansa.

– On hämärtynyt, mikä oma asema yhteiskunnassa on.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja valittiin vuosiksi 2022–2023. Sinä aikana tapahtuu yksi suuri muutos, sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

– Kaavoitusmonopoli jää kunnille, ja se on merkittävä asia, jolla vaikutetaan kunnan kehitykseen ja väestön liikkuvuuteen, sanoo Keto-oja.

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Alestalo ja jäseniksi Jari Arffman, Rauno Kankare, Kirsti Lannermaa, Asmo Ojanperä, Markku Oksanen, Satu Parttimaa, Ulla-Riitta Peijonen, Lasse Rannikko ja Satu Suominen.

Keto-oja, Alestalo, Arffman ja Parttimaa kuuluvat myös Salon työväenyhdistyksen johtokuntaan. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa ensi vuonna Leena Ahonen-Ojala. Muut johtokunnan jäsenet ovat varapuheenjohtaja Saku Nikkanen, Pia Hellström, Sirpa Kallio, Juha Mäkilä ja Aimo Peltonen.

SDP oli kesän kuntavaaleissa Salon suurin puolue. Sillä on yksitoista kaupunginvaltuutettua ja kolme edustajaa kaupunginhallituksessa.