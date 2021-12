Salon Seudun Sanomien vaalikone on auki: Löydä oma ehdokkaasi

Salon Seudun Sanomien vaalikone on avautunut. Vaalikoneeseen pääset tästä.

Vaalikone auttaa äänestäjää ehdokasvalinnassa, mutta koneen väittämät avaavat myös sitä, mistä asioista tulevat valtuutetut päättävät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Ensi tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueille.

Vaalipiirinä on koko maakunta niin kuin eduskuntavaaleissa. Puolueiden listoilta löytyy 71 salolaista ja 13 somerolaista ehdokasta.

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Sillä on hyvinvointialueella sama valta kuin kunnanvaltuustoilla on kunnissa.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Hyvinvointialue saa rahansa valtiolta. Valtuusto päättää, miten rahat käytetään. Se linjaa muun muassa, minkä tasoisia lähipalveluita eri puolilla hyvinvointialueella on tarjolla esimerkiksi lapsiperheille, miten vanhusten hoito järjestetään, kuinka psykiatrian palvelut taataan tasavertaisesti eri puolilla maakunta tai mikä rooli yrityksillä ja järjestöillä on palveluja tuotettaessa.

TS-Yhtymän lehtien sivuilla julkaistava aluevaalikone on tehty yhteistyössä Alma Mediaan kuuluvan Iltalehden ja useiden maakuntalehtien kanssa.

Ehdokkailla on vielä joulun yli aikaa ottaa kantaa vaalikoneen väittämiin. Kone sulkeutuu vastaajilta 29. joulukuuta.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa 25 väittämään. Koneessa on kymmenen kaikille yhteistä sote-uudistukseen liittyvää väittämää, kymmenen Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskevaa väittämää sekä viisi väittämää, joilla selvitetään ehdokkaiden arvomaailmaa.

Varsinais-Suomeen valitaan 79 aluevaltuutettua. Ehdokkaita on yhteensä 742.

SDP:llä, perussuomalaisilla, keskustalla, vasemmistoliitolla, vihreillä ja kristillisdemokraateilla on täydet 98 ehdokkaan listat. Myös kokoomuksen ja RKP:n yhteislistalla on 98 ehdokasta. Heistä 83 on kokoomuslaisia.

Liike Nytillä on 27 ehdokasta, Valta kuuluu kansalle -puolueella 17 ehdokasta, Piraattipuolueella kuusi ehdokasta, Liberaalipuolueella yksi ehdokas ja Kansalaispuolueella niin ikään yksi ehdokas. Lisäksi kolme henkilöä pyrkii aluevaltuustoon omilla listoillaan.

Aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään 12.–18. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.