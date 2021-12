Salon terveyskeskussairaalan osasto 1 on toistaiseksi suljettu vierailijoilta, tiedottaa Salon kaupunki. Sulku johtuu siitä, että osastolla on hoidettavana useampi potilas, jolla on todettu norovirusinfektio.

Norovirus tarttuu herkästi ihmisestä toiseen. Sen oireita ovat tyypillisesti raju ripuli, oksentelu ja kuume.