Yön aikana kaatunut Salon torin joulukuusi on jälleen pystyssä

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kovia kokenut Salon torin joulukuusi seisoo jälleen vakaasti omalla paikallaan. Kuusi saatiin jaloilleen maanantaina kello 11.30, kertoo Kuljetusliike M. Purtsi Oy:n yrittäjä Mikko Purtsi.

– Kyseessä oli 2-3 tunnin työ. Kuusta on lyhennetty metrillä. Toivottavasti se pysyy nyt pystyssä. Kuusen heikko kohta on siinä, että isoja oksia on maanrajassa, Purtsi sanoo.

Purtsi kertoo myös, että kaatumisen vuoksi lamppuja meni rikki kuusesta kymmenkunta. Rikkinäiset lamput vaihdettiin uusiin.

Kuusen tarkasta kaatumisajasta ei ole varmuutta.

– Kuulin asiasta seitsemältä aamulla, Purtsi sanoo.

Oletettavaa on, että kuusi kaatui tuulen vaikutuksesta. Torin kuusi on kellahtanut myös aikaisemmin. Vuoden 2011 joulukuussa kuusi kaatui kaksi kertaa noin viikon sisään myrskytuulten vuoksi. Myös tapaninpäivänä 2007 torin kuusi on kaatunut.

– Aiemmin torilla on ollut pihtakuusi. Nyt kyseessä on metsäkuusi, joka on aika paljon vahvempi ja ihan terve. Näköjään sekin voi sitten kaatua, Purtsi hämmästeli.

Torin tämänvuotinen kuusi pystytettiin alun perin 25. marraskuuta. Kuusi tuli Sirkkulasta, ja se oli 12-metrinen. Salon torille pystytetään joka vuosi 12-13-metrinen joulukuusi.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 12.35.