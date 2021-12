Salossa aloitetaan 5–11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokottaminen tammikuun alussa – puhelinajanvarausten ruuhka purettu

Salon kaupunki tiedotti torstaina, että se aloittaa 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset 3. tammikuuta. Ajanvaraus avataan perjantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti keskiviikkona 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotuksista.

THL:n tiedotteessa olevan ohjeistuksen mukaan seuraavat tekijät voivat lisätä lapsen riskiä saada vakava koronavirusinfektion aiheuttama tauti: elinsiirto tai kantasolusiirto, voimakas immunosuppressiivinen hoito tai voimakas immuunivajaustila, krooniset keuhkosairaudet, osa lasten sydänsairauksista, krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen maksasairaus, ylipaino (painoindeksi vähintään 30), lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys, Downin oireyhtymä, tyypin 1 ja 2 diabetes sekä säännöllistä lääkitystä vaatima astma.

Rokotusta suositellaan näihin ryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille lapsille, koska nämä sairaudet voivat lisätä vaikean koronataudin riskiä tai koronainfektio voi toisaalta pahentaa perussairauden oireita.

Suurin osa yllä mainituista sairauksista on erittäin harvinaisia, ja lapsi on tällöin erikoissairaanhoidon seurannassa.

Ottamalla rokotuksen lapsi voi suojata sekä itseään että lähipiiriään koronavirustaudilta ja etenkin sen vakavalta muodolta.

Vaikka lapset harvoin sairastuvat vakavaan koronatautiin, sairaalahoitoa vaativa taudinkuva, oireiden pitkittyminen tai jälkitaudit ovat myös lapsilla mahdollisia.

Jos lapsi ei ole kykenevä päättämään hoidostaan itse, rokotuspäätökseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Salon kaupunki kertoi lisäksi, että aiemmin viikolla tiedotettu puhelinajanvarausten ruuhka on saatu purettua ja uusia koronarokotusaikoja on avattu tästä päivästä lukien. Uusia rokotusaikoja on varattavissa kaikissa rokotusryhmissä.

Kaupunki muistuttaa, että varatulle ajalle voi tulla korkeintaan 15 minuuttia etukäteen, jotta odotustilat eivät ruuhkaudu.