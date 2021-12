Salossa majoitutaan vuodenvaihteessa vaihtelevasti – toisilla varauskirjat pullistelevat, toisilla uusi vuosi ei ole huippusesonkia

Salolaisten majoituspalveluita tarjoavien yritysten varauskirjat ovat täyttyneet vaihtelevasti uuden vuoden juhlinnan alla.

– Varausasteemme on melkein sataprosenttinen uudeksi vuodeksi. Jouluna oli aika hiljaista syystä tai toisesta, kertoo Matildan VIPin yrittäjä Alisa Kajalin.

Kajalinin mukaan majoittuvat saapuvat pääosin pääkaupunkiseudulta, mutta myös muun muassa Tampereelta.

– Ihmiset kysyvät kovasti, onko tänä vuonna ilotulitusta, Kajalin sanoo.

– Salosta on vähän majoittujia. Tuntuu, että kaikki salolaiset eivät edes tiedä meidän mökeistämme. Pitää mainostaa jatkossa enemmän.

Ensi vuoden alkuun varauksia on myös, kertoo Kajalin.

– Uskon, että tilanne vielä vilkastuu, jos ihmiset eivät pääse ulkomaille.

Mathildedalissa sijaitsevan Meri-Ruukin lomakylän yrittäjä Minna Skogster kertoo niin ikään loma-asuntojen varausasteen olevan hyvä.

– Joulun aikaan mökit olivat täynnä, ja ne täyttyvät myös uudeksi vuodeksi. Uusi vuosi on ollut meille alusta asti hyvää sesonkia ja myös joulu on täyttänyt mökkimme viimeisen viiden vuoden aikana, Skogster laskee.

Skogsterin mukaan lomailijat tulevat suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudulta ja Turusta.

– Lyhyt matka ja helppo tulla, Skogster arvioi syyksi.

– Salolaisia meillä käy lähinnä kesällä. Lähinnä heitä, joilla ei ole omaa mökkiä.

Skogster sanoo, että tammikuu on perinteisesti hiljaisempaa aikaa Mathildedalissa, mutta helmikuun talvilomien myötä kylällä jälleen vilkastuu.

– Korona ei meille sinänsä vaikuta, sillä mökit ovat erillään, joten muiden kanssa ei tarvitse olla tekemisissä, kun yhteistiloja ei ole.

Mathildan Marinan varaustilanne näyttää ”aika rauhalliselta”, kertoo puolestaan yrittäjä Maria Rantanen.

– Varauksia oli kivasti, mutta peruutuksia on tullut. Oli odotettavissa, että näin käy, kun rajoituksia tulee ja korona on esillä isosti lehtien palstoilla. Toisaalta uusi vuosi ei ole ihan sesonkiaikaa meille, Rantanen sanoo.

Marinan ravintola avautui torstaina kymmenen päivän tauon jälkeen.

– Katsotaan, uskaltautuvatko ihmiset sisälle syömään. Uskon kyllä, että ruokailijoita tulee, sillä ihmiset liikkuvat hienolla pakkasilmalla. Myös laskettelijoita on Meri-Teijon rinteessä, ja sieltäkin saattaa porukkaa tulle tänne.

Muista Mathildedalin majoituspaikoista Hotel & Café Mathildedal on suljettuna 18. helmikuuta asti.

Lehmirannan lomakeskus oli avoinna joulun aikaan, mutta paikka viettää parhaillaan huoltotaukoa, joka päättyy tammikuun puolivälissä.

– Kiristyneet rajoitukset eivät meille huoltotauon takia osu, mutta toki joudumme pohtimaan tilannetta uudestaan, jos rajoitukset jatkuvat tammikuun puolenvälin jälkeen, Lehmirannan lomakeskuksen johtaja Tanja Bergroth sanoo.

Bergroth kertoo, että varaustilanne näyttää ”aika hiljaiselta” huoltotauon jälkeen.

– Jonkin verran on varauksia, mutta ei mitään suurta tungosta. Tyypillistä on, että ikäihmiset ovat varovaisia lähtemään näin epidemia-aikana liikkeelle, mutta toisaalta ei voi yleistääkään. Monet pystyvät tulemaan lyhyelläkin varoitusajalla.

Salon keskustassa Original Sokos Hotel Rikalan hotellinjohtajan Jaana Johanssonin mukaan hotellin varaustilanne näyttää näin vuodenvaihteessa samanlaiselta kuin edellisinäkin vuosina.

– Uusi vuosi ei lisää matkailua Saloon tai ainakaan meille, Johansson kertoo.

Rikalan majoituspalveluiden osalta päättyvä vuosi oli vilkkaampi kuin vuosi 2020.

– Matkustaminen on lisääntynyt bisnesmatkaajilla. Ennustuksia alkavaan vuoteen on vaikea tehdä, kun rajoitukset muuttuvat nopeasti.

”Maiseman muutos on tosi tärkeää etätyöaikana”

Mathildedalin ruukkikylä vaikuttaa vuoden 2021 viimeistä edellisenä päivänä uinuvalta. Liikkeellä torstaina puolen päivän jälkeen ei ole edes kourallisen verran ihmisiä. Muutama ulkopaikkakuntalainen kuitenkin tulee vastaan.

– Olemme rauhoittumassa täällä. Kun kotona tekee etätöitä, maiseman muutos on tosi tärkeää. Olemme kävelleet ja katselleet. Vaikkei täällä ole paikkoja paljon auki, täällä on tosi kauniita, vanhoja rakennuksia, kertoo turkulainen Erja Mesikämmen vierellään Venni Mesikämmen.

Mesikämmen sanoo, että kylässä on näkynyt muitakin ihmisiä, vaikka haastatteluhetkellä on hiljaista.

– Läheisissä mökeissä on myös näkynyt majoittujia. Olen nähnyt sosiaalisen median kautta, että ihmisiä on Meri-Teijon rinteissä. Osa on ollut pelaamassa jääkiekkoa koulun kentällä. Meille riittää ulkoilu ja yhdessäolo.

Mesikämmen pitää Mathildedalia myös koronaturvallisena paikkana.

– Ei täällä vaaratilanteita synny, kun kukaan ei ole kovin lähellä. Keskiviikkona olimme ravintolassa, ja siellä kaikki toimi hyvin. Petris Chocolatessa oli hyvin asiakkailla maskit päällä ja käsidesiä tarjolla.

Halmisten perhe Henri, Terhi ja Joanna viettävät viikkoa Mathildedalissa.

– Työpaikallani on täällä vapaa-ajan asunto, jota voi vuokrata. Yleensä olemme Mathidedalissa yhden viikonlopun syksyllä, mutta nyt olemme viikon, Terhi Halminen kertoo.

– Muille tämä on lomaviikko, mutta itse teen myös etätöitä, Henri Halminen sanoo.

Vantaalla asuvat Halmiset vierailivat Mathildedalissa ensimmäisen kerran jo juhannuksena 2014 eli aikana, jolloin kukaan ei ollut vielä käyttänyt sanaa hipsterein kuvaamaan idyllistä kylää.

– Panimosta oli vasta perustukset ja alhaalla Marina oli pikkuinen grillikioski. Vuodesta 2017 olemme käyneet joka vuosi täällä, Henri Halminen sanoo.

Halmiset olivat ehtineet käymään myös Salon keskustassa.

– Olimme uimahallissa. Siellä oli kylmäallas, josta sai avantofiilistä.