Salossa rikottiin tapaninpäivänä 800 rokotetun päiväennätys – Nettiin avatut uudetrokotusajat varattiin heti

Salolaiset kävivät aktiivisesti koronarokotuksilla joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Lauantaina rokotettavia oli yli 600 ja sunnuntaina yli 800. Määrä on ennätyksellinen yhden päivän osalle.

– Henkilökohtaisesti epäilin tuleeko ihmisiä, mutta tosi paljon tullut, terveydenhoitaja Roosa Katajakosk i Saktan rokotuspisteeltä kertoi.

Salon terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden työntekijöiden lisäksi rokotuspisteellä ahkeroi joulunpyhinä Med Group Oy:n työntekijöitä.

– Kaupunki on tehnyt hienosti yhteistyösopimuksen kanssamme joulupyhien miehittämisestä ja sopimus jatkuu tästä eteenpäin, Med Groupin liiketoimintajohtaja Laura Riski totesi.

Pyhinä saattoi ottaa ensimmäisen tai toisen rokotuksen ilman ajanvarausta ja kolmannen rokotuksen ajanvarauksella.

– Pääsääntöisesti on otettu kolmansia rokotuksia. Ajat menevät heti, kun niitä on avattu nettiin, he kertoivat.

Moni rokotettava on ollut huojentunut uusien aikojen avaamisesta pyhäpäiville.

– Moni on kiittänyt ja tänne on tuotu suklaarasioitakin, Katajakoski hymyili.

Halikkolainen Juhani Höylä sai kolmannen koronarokotuksensa Laura Riskiltä.

– Päivä sattui olemaan sopiva, niin varasin sen, Höylä kertoi tapaninpäivänä.

Hän kiitteli palvelua, joka on toiminut Saktan rokotuspisteellä joka kerta hyvin.

Rokotuksen jälkeen Höylä kiirehti kotiin, jossa hyvin sujunut joulunvietto jatkui.

– Muut ovat siellä kahvia juomassa!