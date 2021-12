SalPa on entistä porilaisempi – keskikentän viimeinen hankinta on Jazz-ikonin poika

Ykköseen hamuavan SalPan viimeinen pala keskikentälle on 23-vuotias porilainen Tobias Laaksonen. Vasenjalkainen Laaksonen on Jazzin kasvatti, kaksi viimeistä kautta hän pelasi Ykköstä naapuriseura Musan Salamassa.

SalPan päävalmentaja Tero Suonperä on maininnut useasti, että seura haluaa hankkia pelaajia, joiden katto on korkeammalla kuin Kakkosessa. Suonperän hyvin tuntema Laaksonen on juuri tällainen pelaaja.

– Tiedän Tobiaksen pidemmältä ajalta. Hän on fiksu ja kokenut ikäisekseen. Hänellä on halu oppia, Jazzissa valmentanut Suonperä vakuuttaa.

Samalla SalPan porilaisuusaste jatkaa kasvamistaan, sillä SalPa oli jo aiemmin hankkinut Laaksosen juniorivuosien joukkuekaverin Joonas Meuran toppariksi.

Itse asiassa Meuraa onkin pitkälti ”syyttäminen” Laaksosen hankinnasta. Meura vinkkasi Suonperälle, että Turussa opiskeleva Laaksonen on vapaana.

– Tobias sanoi, että hän olisi itse soittanut minulle parin päivän sisällä ellen olisi ehtinyt ensin, Suonperä paljasti.

Laaksonen pystyy pelaamaan jokaista paikkaa keskikentällä. MuSassa hän pelasi puolustavammassa roolissa niin sanotuilla kutos- ja kasipaikoilla. Siihen hänet myös SalPassa todennäköisesti istutetaan.

– Tobias oli eräänlainen junnutähti, joka pelasi paljon kymppipaikalla. Aikuisten tasolla häneltä on puuttunut tilannekovuutta, reagointia ja ennakointia. Häneltä on myös puuttunut oma paikka kentällä, nyt olisi aika erikoistua, Suonperä uskoo.

Laaksonen ei todellakaan ole korttiherkkä pelaaja. 99 aikuisten ottelussa hän on ottanut vain viisi keltaista korttia. Laaksonen ei myöskään ole ollut kovin tehokas: 99 ottelussa on syntynyt kuusi maalia.

Tobias Laaksonen on lähtöisin futisperheestä, sillä hänen isänsä Saku Laaksonen kuului porilaisen jalkapallon kulta-ajan kovimpiin nimiin. 269 liigaottelua pelannut Saku Laaksonen voitti Jazzissa Suomen mestaruuden 1996 ja kaksi hopeaa Myllykosken Pallossa (1993 ja 1994). Laaksonen pelasi myös kaksi A-maaottelua.

Laaksosen hankinnan jälkeen SalPan keskikenttä on valmis. Sen dynamot ovat Jami Siirtola ja Mikke Louhela, jonka rinnalla kolmatta paikkaa kärkkyy Laaksosen lisäksi Niko Leskelä, Blend Miftari ja myös topparina pelaava Pekka Mattila.

SalPan kokoonpanosta puuttuu vielä laitahyökkääjä ja kakkosmaalivahti. Laitahyökkääjän kanssa neuvottelut ovat pitkällä, mutta eivät vielä valmiit.

SalPa aloittanee joukkueharjoitukset koronatilanteesta riippuen 10. tammikuuta. Sitä ennen joukkue pelaa 7. tammikuuta harjoitusottelun Turussa TPS:n A-junioreita vastaan.