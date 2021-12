Sami Nikun syöttöapu ei riittänyt – Tampa Bay taltutti Montrealin jatkoajalla 5-4

Jääkiekon NHL:ssä Tampan Amalie Arenalla nähtiin keskiviikon vastaisena aamuyönä Suomen aikaa jatkoajalle venynyt tiukka kamppailu, jossa Tampa Bay Lightning taivutti lopulta Montreal Canadiensin vierastappioon 5-4.

Montrealia avitti tappioon päättyneessä taistossa suomalaispuolustaja Sami Niku, joka sai yhden tehopisteen avitettuaan Rafael Harvey-Pinardia tekemään maalinsa toisen erän alussa. Joukkuetoveri Jesse Ylönen jäi pisteittä. Molemmat suomalaiset olivat jäillä yli 10 minuuttia.

Poissa jäiltä olivat Montrealin suomalaismiehitykseen kuuluvat Joel Armia ja Artturi Lehkonen.

Voitto sarasti jo Canadiensin visiirissä kolmannen erän loppupuolella, kun Montreal ensiksi tasoitti erän alkupuolella ja sitten nousi johtoon loppupuoliskolla.

Ottelu ratkesi jatkoajan ensi minuutilla

Montrealin onni kääntyi kun pelikellossa oli enää alle minuutti jäljellä Tampa Bayn Corey Perryn tasoittaessa tilanteen.

Ottelu ratkesi Tampa Bayn hyväksi jatkoajalla jo ensimmäisellä minuutilla tshekkiläishyökkääjä Ondrej Palatin tekemään maaliin.

Tiukassa kamppailussa jaettiin puolin toisin useita jäähyjä muun muassa kampituksista ja koukkaamisista.

46 pisteellään Tampa Bay on itäisen konferenssin ykkössijan pitäjä sekä koko liigan ykkönen. Montreal on 18 pisteellään itäisen konferenssin jumbo, ja koko liigassakin sen perässä on vain 14 pisteen Arizona Coyotes.

Ottelu oli NHL:n ensimmäinen pidennetyn joulutauon jäljiltä. Eilen tiistaina NHL kertoi siirtävänsä yhteensä kymmentä eri ottelua myöhemmäksi koronavirukseen liittyvien huolien takia.

Lassi Lapintie

STT

