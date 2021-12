Satamakadun alikulun uudet varoituspuomit ovat ottaneet kipeitä osumia jo ensimmäisten viikkojen aikana Salossa.

Musiikkiopiston kulmalle lokakuussa asennettu puomi ehti olla paikoillaan pari, kolme viikkoa, ennen kuin lavetilla olleen kaivinkoneen puomi pudotti sen alas.

Meriniityn puolelle alikulkua asennettu puomi saatiin toimitusvaikeuksien takia paikoilleen vasta viime viikolla. Samalla Musiikkiopiston kulmalla oleva puomi korjattiin.

Salon katumestarin Markus Romppasen mukaan Meriniityn puoleista puomia on kolhittu jo ensimmäisen viikonlopun aikana. Siitä puuttuu kaksi heiluriputkea.

– Maanantaina kahdeksan jälkeen puuttui jo kolmas putki, eli joku on käynyt kolauttamassa sitä uudelleen. Jos osumistahti on tämä, läheltä piti -tilanteita on todella usein, Romppanen ihmettelee.

Varoituspuomin tehtävänä on estää korkeiden kuorma-autojen ajo rautatiesillan alikulkuun, jonka korkeus on vain 3,5 metriä.

Alikulusta varoitetaan liikennemerkeillä, minkä lisäksi ajoradan päällä on varoitusmerkki.

Varoituksista huolimatta alikulkuun on ajanut kuorma-auto noin kerran vuodessa. Edellinen onnettomuus sattui elokuussa 2020, kun jakeluauto meni säpäleiksi törmättyään siltaan.

Alikulussa on sattunut myös läheltä piti -tilanteita, joissa kuljettaja on havahtunut matalaan siltaan viime tingassa ja joutunut peruuttamaan yhdistelmänsä pois paikalta.

Tukalaan tilanteeseen voi päätyä esimerkiksi, jos vieraspaikkakuntalainen kuljettaja pyrkii Meriniittyyn navigaattorin opastuksella.

Katumestari Markus Romppasen mukaan varoituspuomit ovat Satamakadun alikulussa aivan aiheelliset, ja niihin törmänneet autot vain vahvistavat asian.

– Sitä varten puomit ovat siellä, että ne herättävät kuljettajan. Toivoisin silti, että ne pysyisivät ehjinä edes vähän aikaa, hän sanoo.

Romppanen haluaa lähettää terveisiä kuljetusyrittäjille ja Meriniityn alueen yrityksille, joissa autoilijat käyvät tuomassa tai hakemassa tavaraa. Kuljettajia kannattaa muistuttaa säännöllisesti Satamakadun matalasta sillasta, ja heille kannattaa neuvoa parempia ajoreittejä esimerkiksi Meriniitynkadun kautta.

– On hyvä muistaa, että Salossa ei tarvitse hirveän kaukaa kiertää, vaikka haluaisi keskustan suuntaan. Sinne pääsee sekä Joensuunkadun sillan kautta että Tehdaskadun puolelta. Jos on yhtään epävarma ajoneuvonsa korkeudesta, kannattaa välttää Satamakadun alikulkua.