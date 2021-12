Säteilyturvakeskus antoi TVO:lle luvan käynnistää Olkiluodon uusi reaktori – TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut Teollisuuden Voimalle (TVO) luvan käynnistää Olkiluodon uuden reaktorin. STUKin mukaan käyttöönottokokeet osoittavat, että laitos toimii suunnitellulla tavalla.

STUKin TVO:lle tänään antama kriittisyys- ja pientehokoelupa tarkoittaa, että yhtiö voi käynnistää ydinreaktion ensimmäistä kertaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikön reaktorissa.

STUK valvoo reaktorin käynnistystä ja pientehokokeita paikan päällä Olkiluodossa. TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain. Tehon nostoon yli viiden prosentin reaktorin täydestä tehosta TVO tarvitsee STUKin luvan, samoin kuin tehon nostoon yli 30 ja 60 prosentin.

TVO aloitti kolmosyksikön polttoaineen latauksen maaliskuussa. STUK seurasi latausta ja sitä seuranneita niin sanottuja kuumakokeita Olkiluodossa.

– Kuumakokeiden aikana TVO pystyi esimerkiksi varmistamaan, että ongelmia aiheuttanut paineistimen yhdyslinjan värähtely on saatu riittävän pieneksi yhdyslinjaan lisättyjen vaimentimien avulla, STUK kertoo tiedotteessaan.

TVO kertoi elokuussa, että Olkiluodon kolmosyksikön säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa ensi vuoden kesäkuussa. Sähköntuotannon alkamista siirrettiin tuolloin kolmella kuukaudella eteenpäin. Syynä oli turbiinilla toteutettujen tarkastustoimenpiteiden laajentuminen.

Lukuisista myöhästymisistä kärsinyt Olkiluodon kolmosyksikkö on ollut rakenteilla vuodesta 2005 alkaen. Sen piti alun perin valmistua vuonna 2009.

