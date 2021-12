Saloon on viimeisen puolen vuoden aikana perustettu useita uusia kivijalkamyymälöitä. Tuoreimpien joukossa on torin varrelle, R-kioskia vastapäätä perustettu SenTex.

Salolainen Anders Ramsay avasi seniorikenkiin erikoistuneen myymälän Horninkadulle marraskuun alussa.

– Aluksi tämän piti olla vain kuukauden auki oleva pop up -myymälä, mutta nyt aion pitää myymälää ainakin vuoden loppuun asti. Näillä näkymin jatkan vielä vuodenvaihteen jälkeenkin, Ramsay kertoo.

Ramsaylla on kymmenen vuoden kokemus seniorituotteiden myynnistä. SenTex oli aiemmin osa Senior Shop -yritys Untenmaata, mutta kaksi vuotta sitten se irtautui omaksi yhtiökseen.

– Ennen kiersimme myymässä tuotteitamme hoivakodeissa ja senioreiden yhteisasumisyksiköissä, mutta covidin myötä jouduimme muuttamaan toimintatapaamme. Sen jälkeen olemme pitäneet pop up -kauppoja Hangosta Turkuun, muun muassa Somerolla ja Salossa Annankadulla.

Ramsay toteaa, että asiakkaat ovat jo löytäneet tiensä uuteen myymälään, mutta kauppa käy hiljaisemmin kuin ennen koronaa.

– Ihmiset liikkuvat vähemmän kuin ennen kriisiä. Markkinointia on pitänyt tehdä enemmän, hän kertoo.

Myymälä on avoinna joka päivä: maanantaista perjantaihin klo 12–17 ja lauantaista sunnuntaihin klo 12–14.

SenTex myy senioreille kenkiä, lonkkasuojia ja tukisukkia. Laitos- ja kotihoitoon on tarjolla muun muassa vuodesuojia ja avopaitoja. SenTexin erikoisuus ovat erittäin leveälestiset kengät ja kengät, jotka avautuvat tarrojen avulla ihan kokonaan. Ne sopivat esimerkiksi operoituun tai turvonneeseen jalkaan.

– Meillä on paljon asiakkaita, jotka kertovat, että ovat hakeneet kenkiä pari vuotta. He ovat iloisia, kun vihdoin löytävät kengän, joka pysyy jalassa, Ramsay kuvailee.

Annankatu 10:een ilmestyi jo kesällä treenivaatteita myyvä Pratt’s Boutique. Liike myy Godson Jojo Prattin omalla logolla varustettua urheilu- ja vapaa-ajanvaatemallistoa, jota ei saa mistään muualta kuin hänen verkkokaupastaan ja kivijalkamyymälästään.

– Perustin ensin verkkokaupan vähän yli vuosi sitten ja kesäkuun loppupuolella kivijalkamyymälän, Pratt kertoo.

– Myymälä on alkanut pyöriä pikku hiljaa. Tunnen ihmisiä, ja sitä kautta olen saanut liikkeeseen asiakkaita. Olen myös laittanut myymälästä tietoa Puskaradioon. Mutta jotkut eivät ole vielä edes huomanneet liikettä, vaikka ovat kävelleet sen ohi, hän naurahtaa.

Pratt on ammatiltaan sairaanhoitaja, ja hän tekee yötyötä. Niinpä hän on pitänyt myymäläänsä auki lähinnä iltapäivisin. Nyt hän on saanut apulaisen, minkä ansiosta aukioloajat laajenevat. Liike on auki maanantaista lauantaihin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–16.

– Lauantaisin laitan yleensä asiakkaille kahvitarjoilun, hän mainitsee.

Prattin yritys sai alkunsa hänen omasta elämänmuutoksestaan. Parisen vuotta sitten Prattilla oli vaikea elämäntilanne ja kuntokin oli päässyt huonoksi. Pratt päätti, että asialle on tehtävä jotain ja hän teki liikunnallisen elämänmuutoksen.

Liikunta sai hänelle aikaan hyvän olon, ja hän halusi jakaa oivallustaan muillekin.

– Idea yrityksestä lähti siitä, kun sain itseni kuntoon. Ajattelin, että jos tämä toimii minulla, se toimii muillakin. Ensin lähdin rakentamaan treeniohjelmia ja teetin muutamia paitoja, Pratt kuvailee.

Vähitellen Prattin vaatemallisto on laajentunut. Malliston tunnusmerkkinä on Prattin oma G-logo, joka tulee sanoista Get fit for sure. Prattin kivijalkamyymälässä myydään vaatteita, ja verkkokaupasta saa vaatteiden lisäksi myös treeniohjelmia. Verkkokaupassa iso osa tilauksista tulee ulkomailta.

Lokakuun puolivälissä Ketomaankatu 2:een, samaan rakennukseen Kahvila-puoti Muffiinan kanssa, avattiin Hansa Candlen kynttiläkauppa. AS Hansa Candle on vuonna 1996 perustettu virolainen kynttilänvalmistaja.

– Yritys on virolainen, mutta sillä on salolaistaustaiset omistajat, perustelee myymälän perustamista Hansa Candlen myyntipäällikkö Tanja Merikanto, joka toimii myös Salon myymälän myyjänä.

Hansa Candlella on tehdas Virossa, Viljandin kaupungissa. Yritys on Baltian suurin kynttiläntuottaja, jonka tuotteita viedään 15 eri maahan. Tehdas tuottaa vuodessa muun muassa yli 500 miljoonaa lämpökynttilää.

Merikanto kertoo, että Hansa Candle myy tuotteita pääasiassa jälleenmyyjille. Salon myymälä on yrityksen ainoa tehtaanmyymälä. Myynnissä on erilaisia kynttilöitä, ulkotulia ja sytytystuotteita.

– Myymälän toiminta on lähtenyt käyntiin ihan hyvin, Merikanto sanoo.

Aluksi Salon myymälä oli avoinna vain perjantaisin ja lauantaisin, mutta joulun lähestyessä aukioloaikoja on laajennettu. Liike on auki jouluun asti keskiviikosta lauantaihin. Keskiviikkoisin ja torstaisin ovet ovat auki klo 10–16, perjantaisin klo 10–18 ja lauantaisin klo 10–14.