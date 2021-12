Sesonki alkamassa, sulkeminen väijyy – Salon kuntosaleilla ollaan varuillaan rajoitusten laajenmisesta

Salon yksityisillä kuntosaleilla odotetaan, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Kuntosalit Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla ovat parhaillaan suljettuna koronarajoitusten takia.

– Pahaa pelkään ja luulen, että jos tilanne menee huonommaksi, aluehallintovirasto laajentaa rajoituksia Varsinais-Suomeen, yrittäjä Rila Aaltolehto Salon Gym & Fitness Centeristä sanoo.

Kuntosalien paras sesonki on ovella. Loppiaisen jälkeen moni aloittaa kuntoilun ja kilojen karistamisen uudella innolla.

Hyvän loppukesän ja alkusyksyn jälkeen tilanne on muuttunut.

– Kuntosali on hiljentynyt aavistuksen ja joulun aikana on aina hiljaisempaa. Näppituntuma on, että vanhempaa väkeä on jäänyt pois omikronin aikana sekä salilta että ryhmäliikunnoista.

Kyselyjä kuntokeskuksen aukiolosta Aaltolehto saa päivittäin.

– Kaverit ovat huolissaan, suljetaanko.

Monenlaiset turvatoimet ovat arkipäivää.

– Desinfiointi- ja puhdistusaineita sekä käsipapereita kuluu rahallisestikin merkittävä määrä kuukaudessa. Summa on plus miinus 1 500 euroa eli kulutuksen perusteella ihmiset käyttävät näitä tosi hyvin.

Yrittäjä Jussi Saarinen Hanhivaaran liikuntakeskuksesta on harmistunut.

– Kaksi vuotta on menty enempi tai vähempi haastavissa olosuhteissa. Tilanne on arvaamaton ja aluehallintoviraston tiedotus tulkinnanvaraista.

Aluehallintoviraston rajoitusten lisäksi Saarinen seuraa valtioneuvoston asettamia rajoituksia. Tiistaina astuvat voimaan ravintolarajoitukset, joita sovelletaan myös keilahallin kahvilaan. Anniskelu päättyy kello 17 ja ravintola suljetaan klo 20. Rajoitus vaikuttaa lähinnä perjantai-, lauantai- ja sunnuntai-iltojen hohtokeilaukseen.

Korona-aika on vähentänyt ryhmäliikunnan osallistujamääriä. Kuntosalilla sekä padel- ja sulkapallokentillä käyttöaste on ollut hyvä ja lajeihin on tullut uusia harrastajia.

– Kuntosali on matalan riskin toimintaa. Kukaan järkevä ihminen ei tule treenaamaan sairaana, Saarinen korostaa.

Käsidesiä käytetään edelleen, mutta vähemmässä määrin.

– Pinnoilta ei ole todettu tartuntoja. Virus tarttuu hengitysteitse. Astrum-keskuksessa ilmanvaihto on vaihdettu kokonaan viiden vuoden aikana. Tiloissa on aina oikea määrä raitista ilmaa.

Salon Kuntohuoltoklubin vetäjä Anne Nurmi suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti.

– Enää ei ole paniikkia, sali oli jo kerran kiinni. Jos se suljetaan taas, se suljetaan. Ehkä tähän sekoittuu oma toive, sillä tätä ei jaksa loputtomiin.

Nurmen mielestä kuntosalilla on pärjätty hyvin. Korona-altistumisia tai -tartuntoja ei ole ollut. Asiakasmäärä ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin on tullut joitain uusia asiakkaita.

– Meillä on isot tilat, naisilla on oma puoli ja kahden metrin turvavälit voidaan pitää hyvin. Saunat ovat kiinni, joten tehdään treeni ja lähdetään kotiin.

– Jos pahaksi menee, laitetaan mielellään kiinni. Niin teimme edelliskerrallakin, kun emme tienneet mihin tilanne menee, liikuntakeskus Vireen yrittäjä Timo Matila sanoo.

Hänestä virustilanne näyttää huolestuttavalta. Hän myös tietää, miten kova paikka monelle on, jos joutuu lopettamaan treenin kerralla.

– Olemme lainanneet ilmaiseksi kotiin käsipainoja, steppilautoja ja pumppitankoja.

Yli tuhannen neliön liikuntakeskuksessa on kuntosalin lisäksi vähäisessä määrin ryhmäliikuntaa. Asiakasmäärä on syksyllä ollut aika vakio, mutta odotukset tammikuusta ovat kovat.

– Sehän se, tammikuussa aloitetaan, kun on tehty uudenvuodenlupauksia.