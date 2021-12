Sisärajavalvonta ja kiristetyt ravintolarajoitukset tulevat voimaan tänään – pilkku jatkossa kello 17 lähes koko maassa

Suomessa tulee tänään voimaan useita koronaepidemian hallintaan liittyviä rajoituksia.

Koronapassin käyttöä rajoitetaan leviämisvaiheen alueilla, missä ravintoloiden anniskelu on lopetettava kello 17. Anniskeluravintolat on suljettava tuntia myöhemmin. Ruokaravintolat saavat pitää ovensa auki kello 20 asti koronapassia edellyttämällä.

Leviämisvaiheen alueilla anniskeluravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista, muissa ravitsemisliikkeissä 75 prosenttia.

Leviämisalueen rajoitukset ovat voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Savon maakunnassa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Ravintoloilla on oikeus käyttää koronapassia koko aukiolonsa ajan kaikkialla Suomessa, vaikka käytön tarkoituksena ei olisi vapautua rajoituksista.

Sisärajavalvonta Schengen-alueella takaisin käyttöön

Myös sisärajavalvonta Suomen rajoilla otetaan tänään käyttöön.

Schengen-alueelta Suomeen saapuvilta vaaditaan jatkossa todistus täydestä rokotussarjasta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista sekä alle kaksi vuorokautta vanhasta negatiivisesta koronavirustestituloksesta.

Vaatimus koskee ennen vuoden vaihtumista kaikkia vuonna 2005 syntyneitä tai vanhempia ja vuodenvaihteen jälkeen 2006 syntyneitä tai vanhempia.

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta tai pakottavista syistä Suomeen saapuvilta.

Tänään vahvistettavan sisärajavalvontaa koskevan valtioneuvoston päätöksen on tarkoitus tulla voimaan heti ja olla voimassa 16. tammikuuta saakka.

Sisärajavalvontaa Suomen rajoilla tehtiin aiemmin myös tämän vuoden maaliskuusta heinäkuun lopulle.

STT

