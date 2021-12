Somero muuttaa Sairaalatien rivitalot palveluasunnoiksi – kevyessä palveluasumisessa saa kotihoidon palveluita mutta yöaikaista hoitoa ei ole

Someron kaupunki muuttaa terveyskeskuksen tuntumassa sijaitsevat Sairaalatien rivitalot palveluasunnoiksi. Someron perusturvajohtaja Marjaana Sorokin toteaa, että vuokratalojen käytännöt ja palvelut vastaavat jo nyt pitkälti palveluasumisen toimintamallia.

– Valtaosa rivitalojen asukkaista tarvitsee säännöllisiä kotihoidon palveluita ja sijainnin vuoksi alueelle on helppo antaa kotihoitoa. Sairaalatiellä toimii jo nyt kotihoidon tiimi, joka vastaa asukkaiden hoivasta ja hoidosta, Sorokin kertoo.

Sairaalatien alueella on parhaillaan menossa myös ympäristöministeriön tukema hanke, jossa kehitetään rivitalojen asukkaille yhteistä toimintaa. Sorokin huomauttaa, että myös yhteinen toiminta tukee alueen sopimista palveluasumiseen. Sorokin on erittäin tyytyväinen siihen, miten yhteinen toiminta on saatu Pihlajakyläksi nimetyllä alueella käyntiin.

– Jo nyt näkee sen, miten valtava merkitys yhteisellä toiminnalla on ikäihmisten hyvinvoinnille.

Sairaalantien neljän rivitalon 34 asuntoon tekee tällä hetkellä asukasvalinnat tekninen toimi. Palveluasumisen myötä asukasvalinnat siirtyvät perusturvalle.

Palveluasuntoon pääsemisen edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista selviytyäkseen useita kotihoidon käyntejä vuorokaudessa. Hän ei kuitenkaan tarvitse ympärivuorokautista hoivaa, hoitoa ja valvontaa.

Kaupunki aikoo käynnistää palveluasumisen Sairaalatiellä heti ensi vuoden alkupuolella.

– Perusturvalautakunta käsittelee asiaa ensi viikolla, minkä jälkeen tarvitaan vielä kaupunginhallituksen hyväksyntä. Sen jälkeen pääsemme tekemään asukkaille palvelupäätöksiä, Sorokin sanoo.

Someron kaupungilla on tällä hetkellä kevyen ei-ympärivuorokautisen hoidon palveluasumisen paikkoja Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa. Sorokin korostaa, että kodin ja raskaan ympärivuorokautisen hoidon väliin tarvitaan välimuotoja.

– Näin saamme hillittyä jonoja tehostettuun palveluasumiseen.

Sorokin huomauttaa, että kevyen palveluasumisen kautta voidaan hillitä myös vanhustenhoidon kustannuksia.

– Tehostetun palveluasumisen paikka maksaa kaupungille vuodessa noin 45 000–50 000 euroa per asukas. Kotihoidon käynnin hinta on 19 euroa. Jos asukkaan siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen voidaan siirtää vaikka vain muutamalla kuukaudella kevyemmän vaihtoehdon avulla, on ero kustannuksissa suuri.

Sote-uudistuksen myötä Sairaalatiellä aloitettava palveluasuminen siirtyy hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa.

Sairaalatien rivitaloja remontoidaan parhaillaan. Kattoremontit ovat jo käynnissä.

Ensi vuonna alkaa asuntojen sisätilojen korjaus. Samalla osa pienistä yksiöistä yhdistetään kaksioiksi. Muutosten jälkeen taloissa on 30 asuntoa.