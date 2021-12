STM ja THL: Sairaalakuormitus on säilynyt vakaana

Koronaviruksen aiheuttama sairaalakuormitus on toistaiseksi säilynyt vakaana, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Joulunpyhien aikana erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut odotettua tasaisempaa. Sairaalahoidon tarve on myös viime viikkoina jakautunut aiempaa tasaisemmin koko maan alueelle.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki huomautti tänään koronatilannekatsauksessa, ettei vielä tiedetä, mihin omikronmuunnoksen aiheuttama suuri tapausmäärä johtaa. Viimeaikaisten suurien tartuntamäärien vaikutuksen odotetaan näkyvän loppiaiseen mennessä.

Positiivisten koronatestien osuus on jatkanut kasvuaan.

Suomessa positiivisten testien osuus kaikista testeistä oli viime viikolla 10,7 prosenttia, kun edeltävällä viikolla testipositiivisuus oli 8,1 prosenttia.

Johtaja Mika Salminen THL:stä muistutti koronatiedotustilaisuudessa tänään, että pyhäpäivien aikana luvuissa on tulkintahaasteita ja niihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi tartuntaluvut voivat olla vaillinaisia, sillä Hus-alueella on ollut häiriötä tapausten ilmoittamisessa kansalliseen rekisteriin.

