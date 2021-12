Maahantulon ehdot tiukentuvat kolmansista maista matkustaville tiistaina – STT:n tiedot: STM suosittaa heti Norjasta, Tanskasta ja Britanniasta tuleville ennakkotestausta

Hallitus on päättänyt maahantulon rajoituksien kiristämisestä, kertoo sisäministeriö. EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta ja täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaaditaan jatkossa myös alle 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos.

Uusi vaatimus astuu voimaan tiistaina. Käytännössä maahan ei siis pääse, elleivät nämä vaatimukset täyty.

Vaatimus ei koske Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvia heidän palatessaan asuinmaahansa eikä henkilöitä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy.

Sisäministeriön mukaan samassa yhteydessä luovutaan eteläisen Afrikan valtioita koskevista erityisrajoituksista. Koronaviruksen omikronmuunnos on jo laajasti levinnyt maailmalla ja myös Euroopan sisäisesti, joten vain tiettyjä valtioita koskevia rajoituksia ei katsota enää tarkoituksenmukaisiksi.

STT:n tiedot: STM suosittaa ennakkotestiä riskimaista tuleville

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suosittaa STT:n tietojen mukaan, että Norjasta, Tanskasta, Britanniasta ja Nigeriasta tuleville matkustajille tehdään koronatesti Suomen rajalla. Testistä voi vapautua, jos on esittää negatiivinen ennakkotestitulos, joka on otettu kahden vuorokauden sisällä.

Alueet ovat saaneet tästä ohjeistusta ministeriöltä. Suositus tulee tiettävästi voimaan heti.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö järjestävät iltapäivällä tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan valtioneuvoston uusista päätöksistä koronaepidemian torjunnassa.

Saila Kiuttu

STT

