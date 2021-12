Suojelukoirien kaltoinkohtelu eteni syyteharkintaan – poliisi sai valmiiksi tutkintansa Paimion tapahtumista

Suojelukoiraharrastajien toimintaa Paimiossa koskeva poliisitutkinta on saatu päätökseen. Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer kertoo tapausten siirtyneen syyteharkintaan.

Poliisi alkoi tutkia 15 ihmisen toimintaa sen jälkeen, kun Yle esitti A-studiossa Oikeutta elämille -järjestön kuvaamat videot. Paimion ja Kotkan koulutuskentilläkuvatut videotpaljastivat, miten koiria hakataan, kuristetaan ja potkitaan, niillä käytetään lainvastaisia piikkipantoja ja niille annetaan sähköiskuja ”koulutuksen” nimissä.

Länsi-Suomen syyttäjälaitoksen aluesyyttäjä Minna Salonen ei osaa vielä sanoa, milloin syyteharkinta valmistuu ja milloin asia etenee oikeuskäsittelyyn.

– Yritän ratkaista asian mahdollisimman pian, mutta ensi vuoden puolelle se menee joka tapauksessa.

Suomen Kennelliiton hallitus keskeytti helmikuussa kaiken suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvän toiminnan. Se päätti asiasta neljä päivää A-studiossa esiin tulleiden epäkohtien jälkeen.L iitto vaati puutteiden selvittämistä ja toimintamallien korjaamista eläinsuojelulain mukaisiksi ja eläinten hyvinvointia tukeviksi.

Kennelliitto järjesti lajin harrastajille eettistä koulutusta edellytyksenä liiton alaisen toiminnan jatkumiselle.

Somerolainen pitkän linjan suojelukoiraharrastaja, kouluttaja ja maalimies Esa Tapio on havainnut, että lajin harrastajat kiinnittävät eläinten hyvinvointiin aiempaa enemmän huomiota.

– Olin heinäkuussa seuraamassa Suomen Palveluskoiraliiton maalimieskoulutusta, ja se oli täysin asiallista, hän toteaa.

Suojelukoiraharrastuksesta on parantuneista otteista huolimatta tullut aiempaa suljetumpaa.

– Järjestävät yhdistykset eivät ole päästäneet ulkopuolisia katsomaan esimerkiksi minun vetämiäni treenejä, vaikka niissä ei ole mitään salattavaa, Tapio pahoittelee.

Hän tietää asiallistenkin harrastuspiirien olevan varuillaan toisen ääripään ylilyöntien tähden: on tahoja, jotka eivät kestä sitäkään, jos koirille sanotaan kovasti tai otetaan niskasta kiinni.

Yli 30 vuotta suojelua koiriensa kanssa harrastanut, eri puolilla Eurooppa kouluttanut ja MM-tasolla lajissa menestyksekkäästi kilpaillut Esa Tapio ei hyväksy väkivaltaisia koulutusmenetelmiä. Hän muistuttaa kuitenkin, että aina fyysistä kontaktia ei voi välttää.

– Jos koira puree omistajaa, sitä on saatava kieltää. Itselläni on esimerkiksi belgianpaimenkoira malinoisin pentu, ja sitä on ollut pakko tiukasti kieltää puremasta. Muutenhan se on vaarallinen aikuisena.