Suomen uudeksi hävittäjäksi on valittu yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35 – Kaikkonen: Tarjotuista koneista suorituskyvyltään paras

Yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin monitoimihävittäjä F-35 on valittu Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajaksi. Hallituksen päätöksestä kertoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Kaikkosen mukaan hankintaan kuuluu 64 konetta ja tarvittava aseistus ja muut järjestelmät.

– Sotilaallisen suorituskyvyn vertailuissa F-35 oli tarpeisiimme nähden paras. Sen taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat tarjouksista parhaat, Kaikkonen sanoi.

HX-hanketta on valmisteltu kuusi vuotta. Puolustusministeriön mukaan hankinta on arvoltaan noin 8,4 miljardia euroa.

Hankintaan kuuluu mittava ja monipuolinen Suomen olosuhteisiin mukautettu aseistus sekä tarvittavat koulutus- ja ylläpitoratkaisut. Ylläpito- ja huoltopalvelut jatkuvat vuoden 2030 loppuun.

Nykyinen Hornet-kalusto poistuu käytöstä suunnitellusti vuodesta 2025 alkaen. Ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät otetaan Ilmavoimien käyttöön samana vuonna osana Yhdysvalloissa järjestettävää henkilöstön koulutusta.

Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan puolustusministeriön mukaan Suomeen vuonna 2026. Suomessa F-35-järjestelmä korvaa Hornet-kaluston hävittäjälennostoissa vuosina 2028 ja 2030.

Hallituksen tiedotustilaisuuden avasi pääministeri Sanna Marin (sd.), jonka mukaan hallitus oli yksimielinen päätöksessään, mutta päätökseen jätettiin yksi lausuma. Lausuman jättivät Marinin mukaan vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen ja se koski varmuutta siitä, että hävittäjien käyttökustannukset eivät ylity.

Kaikkosen mukaan koneen käyttökustannukset ovat jäämässä niille asetetun ylärajan alle.

– Tarjouksen hinta-laatu-suhde on hyvä. Sen käyttö- ja ylläpitokustannukset alittavat asetetun 254 miljoonan euron vuosittaisen kustannusrajan, Kaikkonen sanoi.

Super Hornet ja Saab Gripen läpäisivät myös kriteerit

Kaikkosen mukaan monitoimihävittäjien hankintapäätöksellä on erittäin merkittävä vaikutus koko puolustusjärjestelmän kykyyn ja uskottavuuteen vähintään seuraavien 30 vuoden ajan.

– Hankinnan taloudellinen mittakaava on huomattava, minkä vuoksi se valmisteltiin huolellisesti. Hinnasta huolestuneille voin sanoa, ettei joka vuosi tai edes vuosikymmen tarvitse tehdä tällaisia investointeja, Kaikkonen tähdensi.

Kaikkosen mukaan F-35:n hankinnalla turvataan Ilmavoimien taistelukyky aina 2060-luvun alkuun asti, mikä oli HX-hankkeelle asetettu vaatimus. Tarjouskilpailun arvioinnissa F-35 täytti huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueiden vaatimukset.

Tarjouskilpailussa teolliseen yhteistyöhön, huoltovarmuuteen ja kustannuksiin liittyvät kriteerit läpäisivät hänen mukaansa F-35:n lisäksi yhdysvaltalainen Super Hornet ja ruotsalainen Saab Gripen E. Suorituskykyvertailussa näiden kesken valinta oli selkeä F-35:n eduksi.

Muut ehdokkaat olivat yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon ja ranskalainen Dassault Rafale.

”Suora työllisyysvaikutus arviolta 4 500 henkilötyövuotta”

Hävittäjähankintaan kuuluu teollisen yhteistyön projekteja, joista keskeisimpiä on Kaikkosen mukaan laajamittainen F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille, rakennekomponenttien tuotanto sekä laitteiden testaus- ja huoltokyky.

Teollisen yhteistyön järjestelyjen suora kotimainen työllisyysvaikutus on arviolta 4 500 henkilötyövuotta ja välillinen 1 500 henkilötyövuotta.

Myös Yhdysvaltojen suunnitelmissa on hankkia liki 2 500 F-35-konetta. Muita F-35:n merkittäviä käyttäjiä tulevat olemaan Britannia, Japani ja Australia. Suomen lähialueella ilmavoimiaan uudistavat F-35:llä Norja ja Tanska. Aiemmin tänä vuonna F-35 oli Sveitsin hallituksen valinta, mutta hankinta saattaa siellä kohdata vielä vaikeuksia.

– Se oli kova kisa. Onnittelemme voittaneen tarjouksen tekijää ja ymmärrämme, että erinomaisen yrityksen tehneet neljä yhtiötä ovat pettyneitä. Kaikki osallistuneet maat olivat läheisiä ja arvostettuja kumppaneita Suomelle ja ovat sitä jatkossakin. (…) Haluamme jatkaa yhteistyön kehittämistä HX-hankkeen tuloksesta huolimatta, Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa englanniksi.

Kaikkonen lähetti kiitoksensa Ranskan, Ruotsin, Britannian ja Yhdysvaltain hallituksille ja kehui yrityksiä ammattimaisen tarjouskilpailun toteutuksesta.

Sotapelien tulokset ja kehityspotentiaali ratkaisi

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoi, että Puolustusvoimien esitys valittavasta järjestelmästä perustui sotapelien tuloksiin ja arvioon tulevaisuuden kehityspotentiaalista.

– F-35-tarjous sai parhaan tuloksen sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa, Kivinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kivisen mukaan F-35 luo merkittävää puolustusjärjestelmän yhteisoperointikykyä ja tehostaa puolustushaarojen yhteistoimintaa.

– Erityisen tarkasti Puolustusvoimissa paneuduttiin arvioon käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Mikään tarjouksista ei ollut merkittävästi muita edullisempi.

Kivinen totesi, että kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet maat ovat Puolustusvoimien läheisiä kumppaneita ja Puolustusvoimat pitää arvokkaana yhteistyötä kaikkien niiden kanssa.

– Perusteellisella hankintaprosessilla haluttiin varmistaa, että kaikilla tarjoajilla oli tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun.

Ilmavoimien komentaja: F-35:llä selvä suorituskykyero seuraavaan

Ilmavoimien komentajan kenraalimajuri Pasi Jokisen mukaan hävittäjäkilpailun voittanutLockheed Martinin F-35A-hävittäjä sai suorituskykyvertailussa pisteet 4,47. Seuraavaksi tullut hävittäjä, joko Boeingin Super Hornet tai Saabin Gripen E, sai pisteet 3,81.

Parhaan kokonaistuloksen lisäksi F-35A oli vertailun paras tai jaetulla parhaalla sijailla kaikissa tarkastelluissa tehtäväalueissa.

Ensimmäiset F-35A-koneet luovutetaan Ilmavoimille Yhdysvalloissa vuonna 2025, jolloin myös suomalaisten lentäjien koulutus alkaa siellä. Suomeen ensimmäiset uudet hävittäjät saapuvat suunnitelmien mukaan vuonna 2026.

STT:n työryhmä: Sanna Nikula, Lassi Lapintie, Maiju Ylipiessa, Anssi Rulamo, Niilo Simojoki

työryhmä

STT

Kuvat: