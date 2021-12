Suomessa todettu yksi omikronvariantin aiheuttama koronatartunta, kertoo THL

Suomessa yhdellä ihmisellä on todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan tartunnan saanut on helsinkiläinen, jonka oireet ovat lievät. Hän on saanut kaksi rokotetta. Husin mukaan perheenjäsenet on testattu ja heidän testituloksiaan odotetaan.

Tartunnan saanut oli palannut Ruotsista. Myös muilla samaan seurueeseen kuuluvilla on jo todettu koronatartuntoja. Heidän tartuntojaan ei ole vielä varmistettu variantin aiheuttamiksi.

Muut henkilön kanssa lähikontaktissa olleet on tavoitettu ja ohjattu testiin. Lähikontaktissa olleita henkilöitä on kuusi. Kontaktit tartunnan saaneeseen ovat olleet lyhyitä ja kaikissa tilanteissa maskit ovat olleet käytössä.

Varsinais-Suomessa kaksi varsin varmaa omikronepäilyä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan alueella epäillään kahta omikronvariantin aiheuttamaa koronatartuntaa, jotka ovat peräisin Ruotsista. Tartunnan saaneet ovat lieväoireisia eivätkä ole tarvinneet sairaalahoitoa.

– On hyvin todennäköistä, että kyseessä on omikronvariantti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoi tiedotteessa.

Paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueilla.

Virusmuunnosten syntyminen on tavallista

Muun muassa Etelä-Afrikassa havaitun uuden omikronmuunnoksen leviäminen on aiheuttanut maailmalla huolta. Kymmenet maat ovat asettaneet matkustusrajoituksia eteläisen Afrikan maihin sen jälkeen, kun Etelä-Afrikka ilmoitti uudesta variantista viime viikolla. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vallitseva virusmuunnos on delta.

Vielä ei tiedetä, kuinka vaarallinen uusi muunnos on. Virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon, THL muistuttaa.

– Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, mikä on nähty koronapandemiankin aikana jo useaan otteeseen, THL kertoo tiedotteessa.

Maailman terveysjärjestö WHO jaottelee koronamuunnokset kolmeen luokkaan: huolestuttaviin, tehostetun seurannan alaisiin sekä seurattaviin. Perjantaina WHO nimesi omikronin ja luokitteli sen huolta herättäväksi variantiksi. Omikronia edeltävä huolta herättävä variantti oli delta. Se sai luokittelunsa toukokuussa.

THL:n mukaan omikronia voi torjua samalla tavalla kuin muita virusmuunnoksia: käsien pesulla, maskien käytöllä, huolehtimalla turvaväleistä ja rokotussuojalla.

Reilut 1 600 uutta koronatartuntaa, 8 uutta koronakuolemaa

Suomessa on raportoitu tänään 1 622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu reilut 15 900 koronatartuntaa, mikä on reilut 4 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on pandemian aikana todettu nyt 189 730.

Uusia kuolemantapauksia on tänään raportoitu kahdeksan. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana Suomessa 1 356 ihmistä.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli keskiviikkona 275 ihmistä, mikä on 45 koronapotilasta vähemmän kuin edellisellä raportointikerralla maanantaina.

Tehohoidossa oli keskiviikkona 51 koronapotilasta eli yhtä monta ihmistä kuin maanantaina.

Myös koronatartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus jatkaa kasvuaan. Ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon ajalta noin 290 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltäneiltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli noin 206.

Kolmannen rokoteannoksen saanut kuusi prosenttia 12 vuotta täyttäneistä

Suomessa kolme koronarokoteannosta on saanut kuusi prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, THL kertoo. Kolmannen rokotteen on saanut nyt noin 295 000 ihmistä.

Kaksi koronarokotetta on saanut 81,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli reilut neljä miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen on puolestaan saanut lähes 86,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli runsaat 4,2 miljoonaa ihmistä.

Sanna Raita-aho, Saara-Miira Kokkonen

STT

