Suomessa on raportoitu 3 000 uutta koronavirustartuntaa – eilinen ennätysluku meni rikki

Suomessa on raportoitu tasan 3 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyseessä on STT:n uutisseurannan suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta. Edellinen päiväkohtainen ennätys, 2 877 tartuntaa, raportoitiin eilen.

Samana ajankohtana viime viikolla raportoitiin 1 981 uutta tartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 26 168 koronatartuntaa, mikä on noin 8 834 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu kolme.

Koronan ilmaantuvuus on vahvassa nousussa

Kahden viimeisen seurantaviikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on 472, kun edellisten kahden viikon seurantajaksolla se oli vielä 313.

Maan suurinta ilmaantuvuus on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (765), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (699) ja Pirkanmaalla (541). Pienintä ilmaantuvuus on Pohjois-Karjalassa ja Ahvenanmaalla.

Anniina Korpela

STT

