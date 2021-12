Suomessa on raportoitu tänään 2 042 uutta koronavirustartuntaa, jäljitettävyys heikentynyt

Pitäisi harkita, onko koronapassi korkeimman riskin tilanteessa se, miten pitäisi toimia, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronatilannekatsauksessa.

Salmisen mukaan koronapassin lisäksi käytössä voisi olla myös esimerkiksi kokoontumisten osanottajamäärien rajoituksia.

Myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta nosti lauantaina esille koronapassin hyllyttämisen omikronmuunnoksen vuoksi. Viranomaisten asettamia rajoituksia ei tällöin voisi enää ohittaa edellyttämällä asiakkailta ja osallistujilta koronapassia.

Keski-ikäisillä korkea riski joutua tehohoitoon, jos ei täyttä rokotussarjaa

Suomessa on raportoitu tänään 2 042 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 23 100 tartuntaa, mikä on liki 5 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu kaksi. Yhteensä Suomessa on raportoitu 1 495 koronakuolemaa.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan kahden koronarokotusannoksen kattavuus on Suomessa reilut 83 prosenttia yli 12-vuotiaista. Salminen kertoi asiasta THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatilannekatsauksessa.

Kolmansia rokoteannoksia on Salmisen mukaan annettu lähes 800 000.

Salminen kertoo, että ikäihmisten lisäksi erityisesti keski-ikäisillä on korkea riski joutua tehohoitoon koronavirustartunnan aiheuttaman taudin vuoksi, jos heillä ei ole täyttä rokotussarjaa. Lisäksi suuri osa erikoissairaanhoitoon joutuneista on niitä, joilla ei ole rokotussuojaa.

”Koronaviruksen jäljitettävyys heikentynyt”

STM:n johtavan asiantuntijan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan Suomessa positiivisten testien osuus kaikista testeistä oli yli 8,1 prosenttia kahden viikon ajalta. Viime viikolla testipositiivisuus oli korkeinta Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Voipio-Pulkin mukaan koronaviruksen jäljitettävyys on heikentynyt, sillä hänen mukaansa ihmiset eivät pysty sanomaan, mistä he ovat saaneet tartunnan.

STT

