Suomessa todettu 2 584 uutta koronatartuntaa, uusia koronakuolemia 22 – kolmas koronarokote jo yli miljoonalla

Koronarokotteen kolmannen annoksen saaneiden määrä on ylittänyt Suomessa miljoonan, ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kolmannen koronapiikin saaneita on nyt yli 1 013 000.

Kolmannen koronarokotteen on saanut yli viidesosa Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokoteannosta saaneita on liki 4,1 miljoonaa eli lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Yhden rokotepiikin on Suomessa ottanut noin 4,3 miljoonaa ihmistä.

Sairaalahoidon tarve kasvoi maanantaista

Aiemmin tänään THL kertoi,että Suomessa on raportoitu 2 584 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 30 124 tartuntaa, mikä on 9 978 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoi tänään lisäksi 22 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 1 548.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on THL:n mukaan noussut maanantaista 37 ihmisellä. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 343 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 56 potilasta. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kahdella.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on 543 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 363.

THL:n tietojen mukaan suurimmat ilmaantuvuusluvut löytyvät tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, jossa ilmaantuvuus on 867, ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, jossa se on 656.

Ilmaantuvuus on korkeaa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (614) ja Satakunnan sairaanhoitopiirissä (507). Matalinta ilmaantuvuus on Ahvenanmaan sairaanhoitopiirissä (126). Luvut ovat pyöristettyjä.

Varsinais-Suomessa virheellinen koronatestin tulos 14:lle

Varsinais-Suomessa on lähtenyt virheellinen koronatestin tulos 14 asiakkaalle, ilmoitti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri keskiviikkona. Virheelliset testitulokset lähetettiin Tyksin laboratoriosta tiistaina.

Ongelman syy oli sairaanhoitopiirin mukaan tekninen virhe. Vika sekä havaittiin että saatiin korjattua keskiviikkona.

Väärän testituloksen saaneiden kotikuntien tartunnanjäljitys on heihin asiasta henkilökohtaisesti yhteydessä.

Sairaanhoitopiiri pahoittelee tapauksesta aiheutuvaa vaivaa.

Tyksin laboratoriossa analysoidaan päivittäin noin 1 300-1 500 koronanäytettä.

Anniina Korpela, Pertti Mattila

STT

Kuvat: