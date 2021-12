Suomessa vieraileva Hollywood-legenda John Landis: Teknologia muuttuu, taitovaatimus ei

Kun John Landis teki elokuvaa Blues Brothers, hänellä oli poikkeuksellinen valta. Se johtui pääosan esittäjästä. John Belushi oli niin suosittu, että studio halusi elokuvan kesäksi 1980 hinnalla millä hyvänsä.

Tuolloin kolmikymppisten Belushin ja Landisin ensimmäinen yhteistyö Delta-jengi oli sitä paitsi ollut suunnaton hitti.

– Se sokaisi meidät, Landis kertoo helsinkiläishotellin aulabaarissa.

– Ei ollut käsikirjoitusta, ei mitään. Oli yhdeksän kuukautta aikaa kirjoittaa, kuvata ja leikata elokuva.

Tuottajat eivät tulleet kysymään menojen perään. Keskustelua herätti sen sijaan elokuvan musiikki. Belushin ja Dan Aykroydin bändin ydin oli rhythm and bluesissa, ja jossain vaiheessa studiolla herättiin pohtimaan, onko sille yleisöä.

– Mitä, nämähän ovat vanhojen ihmisten artisteja, pomot sanoivat James Brownista ja Aretha Franklinista, Landis muistelee nauraen.

– Vaikka elokuva oli Universal-studion, soundtrack-levyn julkaisi Atlantic. Hekään eivät suostuneet ottamaan John Lee Hookerin musiikkia levylle. Perustelu kuului, että liian vanha ja liian musta.

Blues Brothersista tuli kohtuullinen menestys ja kulttielokuva.

– Se on suosikkejani elokuvistani, hullu elokuva lähellä sydäntäni.

Juuri Blues Brothersiin liittyy raskas seikka. Se oli Landisin viimeinen yhteistyö Belushin kanssa. Päihdeongelmainen Belushi kuoli yliannostukseen maaliskuussa 1982.

Hittien tekijä aloitti hanttihommissa

Night Visions -festivaalin vieraaksi saapunut Landis ohjasi 1980-luvun suuria menestyselokuvia, kuten Eddie Murphy -komediat Vaihtokaupat ja Prinssille morsian. Hän oli avainasemassa siinä, että Saturday Night Live -ohjelmasta esiin nousseista Belushista ja Murphysta tuli myös valkokankaan tähtiä.

Elokuva-alan lainalaisuudet ovat muuttuneet valtavasti Landisin varhaisvuosien jälkeen. Hän aloitti studion postitushuoneessa Hollywoodissa, vietti yhdeksän kuukautta Kellyn sankarit -elokuvan kuvauksissa Jugoslaviassa ja toimi stunt-miehenä Espanjan Almeriassa, jossa kuvattiin spagettiwesternejä. Landisin voi ainakin periaatteessa bongata Sergio Leonen Huuliharppukostajasta sekä western-komediasta Nimeni on Nobody.

– Tapasimme vuosia myöhemmin New Yorkissa, kun tein Vaihtokauppoja. Viereisessä katseluhuoneessa oli italialaisia. Kuulin, että Leone on siellä, Landis muistelee.

Leone ohjasi viimeiseksi jäänyttä elokuvaansa Suuri gangsterisota.

– Menin esittäytymään, ja Sergio kovasti väitti muistavansa minut Almeriasta. En ole ihan varma.

Tekosyitä ei enää ole

Euroopasta palatessaan Landis oli vasta parikymppinen. Esikoispitkänsä, kauhuparodia Schlockin Landis hän sai kuvattua 1971, mutta levitystä se sai vasta pari vuotta myöhemmin. Nykyään elokuvantekoon pääsee periaatteessa helpommin kuin tuolloin, mutta se ei ole muuttanut paljoa, ohjaaja arvioi.

– Kun olin nuori, filmi ja kalusto olivat kallista. Nyt teknisesti kelvollisen elokuvan voi kuvata kännykällä ja leikata läppärillä, Landis sanoo.

– Huvittavaa kyllä, vaikka tekoprosessi on demokratisoitu, näemmekö useinkin amatöörien tekemiä huippuelokuvia?

Landis lainaa vertauksen toisen Hollywood-legendan suusta.

– Billy Wilderin mukaan käsikirjoittajilla ei ole tekosyitä, koska he tarvitsevat vain kynän ja paperia. Ohjaajalla sentään oli ennen tekosyy, koska tarvittiin kalusto ja rahaa. Nyt sitäkään ei siis ole, Landis sanoo nauraen.

Elokuvanteon hän kuvailee olevan aivan samanlaista, oli budjetti Schlockin tapaan joitain tuhansia dollareita tai nykyisten spektaakkelielokuvien 200 miljoonaa dollaria.

– Ohjaaja kasaa kokoon kuvia ja laittaa ne oikeaan järjestykseen. Teknologia muuttuu, tarinankerronnan taitovaatimus on sama.

Fantasia-, kauhu- ja toimintaelokuviin keskittyvä Night Visions -festivaali jatkuu joulukuun 5. päivään saakka Helsingissä.

Leimautunut ohjaaja

John Landisin tunnettuihin ohjauksiin kuuluvat elokuvien ohella Michael Jacksonin musiikkivideot Thriller ja Black and White. Ohjaajalta nähdään Night Visions -festivaaleilla Helsingissä komedioiden Blues Brothers ja Vaihtokaupat lisäksi kauhusävyisemmät Ihmissusi Lontoossa ja Innocent Blood.

Landisille tiettyjen elokuvien menestyksestä tuli taakka. Hän leimautui komediantekijäksi. Se on harvoja uraan liittyviä asioita, joista elokuvantekijä on harmissaan.

– Kuten näyttelijät, myös ohjaajat voivat saada leiman. Vaikka tein komediawesternin Kolme kaverusta, kukaan ei puhunut siitäkään westerninä, Landis sanoo.

Hän ei ole tehnyt pitkää elokuvaa sitten vuoden 2010 pienen kauhukomedian Burke & Hare, jota ei tuotu Suomen valkokankaille. Edellisestä Hollywood-ohjauksesta on jo 23 vuotta.

– Komedia ja kauhu ovat hankalia lajeja tehdä, ehkä etenkin komedia, koska jos se ei naurata, elokuva on kelvoton, Landis sanoo.

– Olen ollut onnekas. Tein monta menestyselokuvaa, eikä komedianteko ollut niin vaikeaa. Mutta toivoisin, että ohjattavakseni tarjottaisiin pientä rakkaustarinaa, gangsterielokuvaa tai vaikka westerniä.

Kalle Kinnunen

STT

Kuvat: