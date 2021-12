Suomi väsähti kahden maalin johtoasemassa ja hävisi salibandyn MM-finaalin

Kool & The Gangin Celebration ja Queenin We Are The Champions, urheilutapahtumien ikuiset ääniraidat, soivat salibandyn MM-loppuottelun tauottua Helsingin areenassa lauantai-iltana. Mutta suurimmalle osalle yli 12 500-päisestä yleisöstä juhlaviisut soivat väärälle joukkueelle, sillä Ruotsi nousi 0-2-tappiosemasta 6-4-voittoon ja katkaisi Suomen kahdet MM-kisat kestäneen valtakauden.

– Pelattiin hyvin, Suomen päävalmentaja Petteri Nykky summasi. Hän ei kuitenkaan malttanut olla palaamatta siihen, että Suomi pelasi perjantai-iltana myöhäisemmässä välierässä ja sai lyhyemmän levon ennen finaalia kuin Ruotsi, vaikka oli voittanut alkulohkonsa.

– En tiedä näkyikö se, että meillä oli kolme ja puoli tuntia myöhempi peli. Kaveri oli parempi, Nykky sanoi.

Suomi sai peliin unelmalähdön ja meni alle kymmenessä minuutissa 2-0-johtoon Justus Kainulaisen ja Eemeli Salinin maaleilla.Molempien joukkueiden kova lataus purkautui avauserässä kovaotteisena pelinä ja fyysisinä jälkipeleinä.

Toisen erän alussa Suomella oli tilaisuus mennä kolmen maalin johtoon, mutta Tatu Väänänen ei saanut palloa sisään, vaikka pääsi Ruotsin pallonmenetyksen jälkeen yksin läpi. Sen sijaan Ruotsi takoi alle varttitunnissa kolme maalia ja meni Rasmus Enströmin, Kim Nilssonin ja Linus Nordgrenin maaleilla 3-2-johtoon.

– Näytti, että me jäätiin koppiin ja odotettiin 2-0-tilanteessa, tuleeko peli, Nykky arvioi.

Albin Sjögren vei Ruotsin 4-2-johtoon kolmannen erän puolivälin jälkeen, mutta Suomi nousi tasoihin hattutempun laukoneen Justus Kainulaisen toisella ja kolmannella maalilla.

”Täytyy kunnioittaa lopputulosta”

Ruotsin viides maali syntyi kolmannen erän ajassa 18.23 ja summasi Nykyn mielestä suomalaisten väsähtämisen. Ruotsin Tobias Gustafsson nousi oikealta laidalta ja otti vastaan Peter Kotilaisen taklauksen. Sen seurauksena lattiassa oli taklausta yrittänyt Kotilainen ja pallo Suomen maalivahdin Lassi Torisevan takana viidennen kerran. Ottelun viimeisen maalin iski Ruotsin Hampus Ahren tyhjään maaliin Suomen hakiessa tasoitusta ilman maalivahtia.

– Väsyneitä ukkoja. Ei kukaan menetä palloa tahallaan. Hävittiin yksi-yksi-tilanne, siitä tuli Ruotsin viides maali. Täytyy kunnioittaa lopputulosta, Nykky sanoi.

– Jos ei jaksa, on vaikea mennä. Pallolla ei ole keuhkoja, mutta siihen me ei päästy, Nykky mukaili Neuvostoliiton punakonejääkiekon edesmennyttä oppi-isää Anatoli Tarasovia.

Nykky kuvaili koronapandemian vuodella lykkäämää valmistautumista MM-kisoihin pitkäksi ja raskaaksi.

– Ei siinä ole mitään hyvää, jos tulee tappio. Kun viivan alle jää nolla, se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Kaikkemme tehtiin. Oli kaikki eväät pärjätä, päävalmentaja sanoi.

Kolme maalia loppuottelussa laukonut Kainulainen kuvaili tappion harmittavan joukkueen puolesta.

– Hyvä startti saatiin, mutta luovuimme sen jälkeen pallosta liian helposti. Ruotsi sai henkeä maalista. Ruotsi oli tänään parempi, Kainulainen sanoi.

Seuraavat MM-kisat ovat edessä jo vuoden kuluttua, mikä voi tarkoittaa, että puolustaja Juha Kivilehto olisi ensi vuonnakin mukana tavoittelemassa viidettä maailmanmestaruuttaan.

– Mietitään sitä myöhemmin. Ei ole vielä tehty mitään ratkaisuja mihinkään suuntaan, Kivilehto sanoi.

Raiko Häyrinen

STT

