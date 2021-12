Suomi eteni sekauintiviestin finaaliin lyhyen radan MM-uinneissa – ”Fanny on tämän tarinan sankari”

Suomi on edennyt sekajoukkueiden 4×50 metrin sekauintiviestin finaaliin lyhyen radan MM-kisoissa Abu Dhabissa. Suomen joukkue Ronny Brännkärr, Olli Kokko, Laura Lahtinen ja Fanny Teijonsalo sijoittui alkuerissä seitsemänneksi ajalla 1.40,30.

Brännkärr ui joukkueessa selkäuintia, Kokko rintauintia, Lahtinen perhosuintia ja Teijonsalo vapaauintia. MM-finaali uidaan lauantai-iltana kello 17.55 Suomen aikaa.

– Kaverit vetivät kovaa ja olen tosi ylpeä siitä, miten hyvin kaikki uivat. Itselläni oli vähän huonompi uinti, mutta Fanny on tämän tarinan sankari. Aivan huikea veto tähän paikkaan, Kokko kehaisi Uimaliiton tiedotteessa.

Teijonsalo ui viestissä lentävällä lähdöllä vapaauinnin aikaan 23,98. Tokion olympialaisissa ja syksyllä ISL-ammattilaisliigassa kilpailleen Teijonsalon piti kisata lauantaiaamuna myös 100 metrin sekauinnissa, mutta suomalainen jäi matkalta pois väsymyksen takia.

– Eilen konkretisoitui itselle se, miten väsynyt on tästä kaudesta. Minun on vaikea saada psyykattua itseäni kisoihin ja arvelen, että kaikki fyysiset oireetkin ovat johtuneet henkisestä väsymyksestä, Teijonsalo kertoi.

– Joukkueen kanssa on aina niin paljon helpompi lähteä uimaan ja oli siistiä mennä tsemppaamaan muiden kanssa. Ihanaa, että saimme hoidettua tämän finaaliin niin kuin pitikin ja oma osuus oli vielä positiivinen yllätys. Ajattelin ennen starttia, että kunhan selviydyn uimaan ja pääsen maaliin, mutta aikaankin voi olla tyytyväinen.

Alkuerien ykkönen oli Yhdysvallat ajalla 1.37,74.

Brännkärr ui myös sekauintia

Brännkärr osallistui ennen viestiä miesten 100 metrin sekauinnin alkueriin, joissa hän sijoittui 22:nneksi. 19-vuotiaan suomalaisnuorukaisen aika oli 53,55, kun välieriin pääsi ajalla 52,98.

– Ihan hyvä fiilis jäi uinnista ja uinti tuntui hyvältä. Sain hyvin kasattua itseni edellisestä startista, ja uinti oli huomattavasti paremman tuntuista kuin 100 metrin selkäuinnissa, mutta käännöksistä ei osunut yksikään ja hävisin niissä todella paljon aikaa, Brännkärr kuvaili.

Brännkärr oli torstaina selkäuinnin alkuerissä 30:s.

Paavali Pastila

STT

