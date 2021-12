Suomi ja Ruotsi ratkaisevat salibandyn MM-kullan kohtalon

Suomi ja Ruotsi taistelevat salibandyn miesten maailmanmestaruudesta Helsingin areenassa kello 17.30 alkavassa finaalissa. Joukkueet ovat vastakkain 11. kerran miesten MM-finaalissa.

Suomi on voittanut edelliset kaksi MM-finaalia. Välierissä eilen Suomi löi Tsheki 3-2 ja Ruotsi Sveitsin 6-1.

– Syvältä jouduttiin kairaamaan, mutta se voi olla hyvä huomiselle. Ikinä en kaksissa edellisissäkään MM-kisoissa ole ollut näin varma, että me voitamme, Suomen toisen maalin välierässä tehnyt Peter Kotilainen sanoi.

Suomen veteraanipuolustaja Juha Kivilehto ennakoi erojen joukkueiden välillä olevan niin pieniä, että kumpi tahansa voi voittaa.

– Toivottavasti se päättyy sinivalkoiseen juhlaan, Kivilehto sanoi.

Vaikka Ruotsi nujersi perjantain ensimmäisessä välierässä Sveitsin maalein 6-1, sinikeltaisten peli ei häikäissyt. Ruotsi oli pääosin vastahyökkäyksistä saatujen tilanteiden varassa, ja Sveitsi löysi poikittaissyötöillä laukaisupaikkoja Ruotsin puolustuksen selustasta, vaikkei maaleja näistä tilanteista saanutkaan aikaan.

Alkusarjassa Suomi voitti Ruotsin, mutta Suomen 3-2-voittomaalin iskeneen Sami Johanssonin mukaan sillä ei ole lauantaina enää mitään merkitystä.

– Alkusarjapelit ovat alkusarjapelejä. Huominen on eri peli. Meille jäi paljon parannettavaa, Johansson sanoi.

Suomen aiemmat maailmanmestaruudet ovat rakentuneet tiiviille puolustuspelille, eikä tässä suhteessa mikään ole Johanssonin mukaan muuttunut.

– Aika vauhdikkaita Ruotsi-pelit ovat olleet. Tiivis puolustuspeli on avain, ei pidä liikaa mietiskellä.

Raiko Häyrinen

STT

