Suomi eteni salibandyn MM-kotikisojen finaaliin – Johansson iski voittomaalin 49 sekuntia ennen pelin loppua

Suomi ja Ruotsi kohtaavat yhdennentoista kerran salibandyn miesten MM-finaalissa lauantaina, mutta helpolla finaalipaikka ei Suomelle tullut ennen kuin Tshekki kukistui maalein 3-2. Pelikellossa oli aikaa jäljellä 49 sekuntia, kun Sami Johansson laukoi Suomen kolmannen maalin ja päästi yli 10 000 -päiseksi ilmoitetun kotiyleisön piinasta.

– Olihan se älyttömän hieno tunne. Ei normaalisti tule tuuleteltua paljoa, mutta nyt se tuli ihan luonnostaan. Pakki tuli vastaan, ja pienellä vastaliikkeellä sain siirrettyä kantille, Johansson kertasi.

Tshekki tekee nousua ylöspäin valmentajanaan Suomen MM-kultaan 2016 johtanut Petri Kettunen ja purjeissaan kahden nuorten maailmanmestaruuden tuomaa tuulta. Tshekki vei avauserän 2-0 Adam Hemerkan ja Marek Benesin maaleilla, voitti kaksinkamppailuja, piti palloa Suomen kovintakin painetta vastaan ja osoitti nopeissa hyökkäyksissä erinomaista syöttötaitoa.

– Valmennuksen huonoutta. Ei osattu virittää ryhmää, Suomen päävalmentaja Petteri Nykky lateli kasvot peruslukemilla ottelun jälkeen, kun häneltä kysyttiin alun vaikeudesta.

– On myös sanottava, että kaveri oli aika hyvä. Me emme oikein uskaltaneet lähteä paineen alta, siellä oli vastassa kuuma maalivahti, ja Tshekki on fiilisjoukkue. Kun he pääsevät johtoon, he ryhtyvät taistelemaan kahta kauheammin, Nykky jatkoi.

”Ei pidä liikaa mietiskellä”

Toisen erän alussa Juha Kivilehto hukkasi huippupaikan päästyään nokikkain Tshekin maalivahdin Lukas Bauerin kanssa. Toista erää oli pelattu 12.08 minuuttia, kun Suomi sai vihdoin kavennusmaalin tehtyä. Justus Kainulaisen kaukolaukaus upposi pitkän hyökkäyksen päätteeksi Joonas Pylsyn syötöstä. Maali herätti kotiyleisön ja sai Suomen lisäämään kierroksia koneeseensa.

– Sovittiin erätauolla, että lopetetaan se jännittäminen ja ruvetaan nauttimaan. Kaikki tiesivät, että meidän peli oli ollut varovaista eikä meidän parasta peliä, Johansson kertoi ensimmäisestä erätauosta.

Toiseen erätaukoon oli aikaa vajaat kaksi ja puoli minuuttia, kun pallo oli toisen kerran Tshekin maalissa. Ville Lastikan laukauksen uhka veti tshekkipuolustuksen huomion puoleensa, ja Lastikka pääsi tarjoilemaan avopaikan Peter Kotilaiselle, joka tasoitti 2-2:een.

– Syvältä jouduttiin kairaamaan, mutta se voi olla hyvä huomiselle. Ikinä en kaksissa edellisissäkään MM-kisoissa ole ollut näin varma, että me voitamme, Kotilainen sanoi.

Vaikka Ruotsi nujersi perjantain ensimmäisessä välierässä Sveitsin maalein 6-1, sinikeltaisten peli ei häikäissyt. Ruotsi oli pääosin vastahyökkäyksistä saatujen tilanteiden varassa, ja Sveitsi löysi poikittaissyötöillä laukaisupaikkoja Ruotsin puolustuksen selustasta, vaikkei maaleja näistä tilanteista saanutkaan aikaan.

Alkusarjassa Suomi voitti Ruotsin, mutta Johanssonin mukaan sillä ei ole lauantaina enää mitään merkitystä.

– Alkusarjapelit ovat alkusarjapelejä. Huominen on eri peli. Meille jäi paljon parannettavaa, Johansson sanoi.

Suomen aiemmat maailmanmestaruudet ovat rakentuneet tiiviille puolustuspelille, eikä tässä suhteessa mikään ole Johanssonin mukaan muuttunut.

– Aika vauhdikkaita Ruotsi-pelit ovat olleet. Tiivis puolustuspeli on avain, ei pidä liikaa mietiskellä.

Raiko Häyrinen

STT

