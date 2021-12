Superpesisvalmentaja pyytää julkisesti anteeksi seksuaalista häirintää

Naisten Superpesiksessä pelaavan Kirittärien valmennuksessa nykyisin toimiva Petri Kaijansinkko on julkaissut seuran sivuilla julkisen anteeksipyynnön seksuaalisesta häirinnästä. Nuoren pelaajan häirintä tapahtui vuonna 2014 ja siitä kertoi hiljattain Urheilulehti. Jutussa ei mainittu valmentajaa nimeltä.

– Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa. Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut. Olen parantanut tapani ja lupaan jatkossakin olla parempi ihminen. Kiitos niille, jotka edelleen luottavat minuun. Pesis on minulle elämäntapa ja rakas laji, Petri Kaijansinkko sanoo Kirittärien sivuilla.

Kaijansinkko on tapauksen jälkeen työskennellyt seitsemän kautta ongelmitta Kirittärien valmentajana, seura kertoo. Silloinen seurajohto kävi tapauksen läpi Kaijansinkon edellisen seuran kanssa. Asiaa on Kirittärien mukaan käyty huolellisesti läpi seurassa, eikä Kaijansinkon toiminnassa ole Kirittärien kaudelta ilmennyt mitään selviteltävää.

Kirittärien nykyinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Henna Virkkunen tuomitsee toisessa seurassa tapahtuneen häirinnän.

– Kehitämme edelleen käytänteitä, joilla varmistetaan niin nuorten kuin kokeneempienkin pelaajien turvallinen ja urheilijaa kunnioittava ilmapiiri, Virkkunen sanoo seuran sivuilla.

