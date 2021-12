Suuntana sukulaiset – tapaninpäivän liikenne E18-tiellä sujui rauhallisesti

Tapaninpäivän sukulaisvierailuille ajeltiin Varsinais-Suomessa aurinkoisessa pakkaskelissä.

– Toki liukasta, mutta aurinko on paistanut koko matkan, espoolainen Aki Vainio kuvasi olosuhteita E18-tiellä.

– Oikea talven ihmemaa lumineen, Minna Vainio ihasteli.

Espoossa asuva Vainion perhe oli tulossa Mäntsälästä suuntana Turun Paattinen ja siellä Minna Vainion veljen perhe. Pysähdyspaikka Salossa ABC Piihovilla on perheen vakiopaikka matkanteon puolivälissä.

Heidän joulunsa oli sujunut ennakkosuunnitelmien mukaan koronasta huolimatta.

– Onneksi olemme olleet kaikki terveinä ja päässeet molempien perheiden luo, Minna Vainio iloitsi tonttulakki heilahtaen.

Auton takapenkiltä hän nosti syliinsä toisen hyväntuulisen tonttulakkipään, 11-kuukauden ikäisen Teo Vainion .

– Teon ensimmäinen joulu on mennyt hyvin. On ollut paljon serkkukavereita ja monta lelua on saatu.

Helsinkiläiset Cong Vo ja Johanna Järvelä olivat tulossa Nummelasta vanhemmilta ja menossa Turkuun vanhemmille vierailulle.

– Kompromissijoulu, johon korona ei ole vaikuttanut. Sukuloimme joka vuosi. Olimme perheen kesken, eikä joukossa ole riskiryhmäläisiä, he kertoivat.

Tiukentuneet koronarajoitukset eivät ole muuttaneet myöskään heidän uudenvuoden suunnitelmiaan.

– Emme ole bileihmisiä, otamme rauhallisesti.

Meno moottoritiellä sujui ilman ruuhkia turvavälit pitäen.

– Meidän piti lähteä Turkuun eilen, mutta siirsimme lähtöä turvallisuussyistä. Turussa satoi 20 senttiä lunta, Vo kertoi.

Pysähdyspaikka Design Hillissä Halikossa oli molemmille ensimmäinen.

– WC-tauko ja vähän katselua. Alennusmyynti on kiva bonus.

Espoolaiset Eija ja Pekka Lopmeri olivat matkalla Espoosta Uuteenkaupunkiin. Edessä oli viikko mökillä ja paluu takaisin kotiin ensi vuonna.

Lopmeret olivat viettäneet kaupungissa joulua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti perhepiirissä. Koronarajoitukset eivät olleet tuoneet juhlan viettoon ikäviä lisämausteita.

Uusivuosi mökillä on perinne.

– Meillä on ollut 40 vuotta koira ja joukkoon mahtunut myös säikkyjä. Olemme suojelleet niitä ja menneet mökille hyvissä ajoin ennen uudenvuoden paukkuja, Eija Lopmeri kertoi.

12-vuotias labradorinnoutaja Urho venyttelee takaluukussa säyseänä. Se ei emännän mukaan ole kovin säikky, mutta traditiosta pidetään kiinni.

Pysähdyspaikka Design Hillissä puolivälissä matkaa on tuttu.

– Tapana on ollut pysähtyä tässä. Hyvä paikka, Pekka Lopmeri totesi.