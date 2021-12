Syysvehnää kylvetty ennätyksellisen paljon – Lautkosken tilalla Kuusjoella kaksi kolmasosaa viljapinta-alasta on nyt syysviljaa

Syysvehnää kylvettiin tänä vuonna koko maassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Yli 100 000 hehtaarin kylvöalasta vajaat puolet on Varsinais-Suomessa.

– Merkittävä osa syysvehnästä on Salossa, arvioi ProAgrian asiantuntija Jarmo Pirhonen.

Hän sanoo koko Varsinais-Suomen osuuden kuluvan vuoden syysvehnäkylvöistä olevan reilu 40 000 hehtaaria.

– Kun sato saatiin korjattua, kylvöille jäi aikaa.

– Kasvu lähti hyvin alkuun, Pirhonen sanoo.

Osa viljelijöistä on Pirhosen mukaan ollut huolissaan, miten ilman lumipeitteen suojaa oleva syysvilja on selvinnyt joulukuun alkupuolen pakkasista.

– En usko, että pakkanen olisi vaurioittanut kylvöjä.

– Pelkään enemmän kevättä, jos syysvilja alkaa kasvaa ja sen päälle tulee pakkasia, Pirhonen lisää.

Suurien syyskylvöalojen vuoksi osa on saatettu tehdä peltolohkoille, joilla vesi pääsee seisomaan. Tällöin syysviljan uhkana on jäätyvä vesi.

– Syyskylvöt pyrittiin ennen tekemään rinnemaille, Pirhonen selittää.

Myös syysruista kylvettiin valtakunnallisesti tavanomaista enemmän, mutta vain hiukan. Kokonaispinta-ala on Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan noin 27 000 hehtaaria.

Pirhonen arvioi, että Salossa syysrukiin pinta-alaa ei kasvatettu lainkaan.

Syynä rukiin vaisuun suosioon on hinta, joka ei houkuttele viljelijöitä.

– Syysrukiin viljely on luomupainotteista, Pirhonen sanoo.

Luomupuolella ruis on Pirhosen mukaan selkeä vilja, joka kilpailee rikkakasvien kanssa.

Sen sijaan syysöljykasvit houkuttavat viljelyyn hyvän hinnan takia. Varsinais-Suomi ei kuitenkaan erotu syysöljykasvien viljelyssä selkänä ykkösenä muusta maasta, vaan on melko tasoissa Uudenmaan kanssa.

Syysöljykasvien, syysrypsin ja -rapsin viljelypinta-alat kaksinkertaistuivat koko maassa. Määrä oli noin 10 000 hehtaaria.

– Öljykasvit ovat hyviä viljelykiertoon, Pirhonen selittää.

Lisäksi syyskylvöisten öljykasvien etuna on keväällä se, että ne ehtivät kukkia ennen pahinta tuholaiskautta.

Suomen viljasta pääosa kylvetään keväällä

Vaikka viljaa kylvetään Suomessa yhä enemmän syksyllä, pääosa on Luonnonvarakeskuksen mukaan edelleen keväällä kylvettyä. Vain noin viisi prosenttia viljoista kylvetään tyypillisesti kasvukautta edeltävänä syksynä ennen talven tuloa.

Ensi kesänä syysviljojen osuus voi Luonnonvarakeskuksen yliaktuaarin Anneli Partalan arvion mukaan kasvaa jopa 13 prosenttiin. Tämä edellyttää, että syksyllä kylvetty vilja selviää talvesta.

Pääosa syysviljoista on vehnää, minkä lisäksi on kylvetty noin 27 000 hehtaaria ruista ja muutama tuhat hehtaaria syysohraa. Syysviljan kokonaispinta-ala on yli 130 000 hehtaaria.

Suomea eteläisemmässä Euroopassa kevätkylvöt ovat harvinaisia. Jopa Ruotsissa viljasta jo yli puolet kylvetään syksyllä.

Syyskylvöillä tavoitellaan parempaa satotasoa.

Lautkosken tilan syysvilja-ala kasvoi reippaasti

Syysohra erottuu harmaassa joulukuun säässä heleän vihreänä Kuusjoella sijaitsevan Lautkosken tilan peltolohkolla. Syysohran lisäksi tilalla on kylvetty syysvehnää.

Tilan viljapinta-alasta suurin osa on parhaillaan kasvipeitteinen.

– Kaksi kolmasosaa viljapinta-alasta on nyt syysviljaa, kun se pitkään on ollut noin yksi kolmasosa, arvioi maanviljelijä Teemu Nummiluikki Lautkosken tila Oy:stä.

Hän lisää, että syysviljan pinta-ala on vaihdellut niin, ettei sään takia pahimmillaan ole päästy kylvämään ollenkaan syksyllä.

Nyt päästiin kylvämään, ja samalla syysviljavalikoimaan otettiin ensimmäistä kertaa ohra.

Ohraa tilalla tarvitaan sonnien ruokinnassa. Ohran ohella sonneille syötetään vehnää.

Nummiluikki sanoo, että omalta tilalta saatavan viljan osuutta eläinten ruokinnassa pyritään parantamaan. Siksi tilalla panostetaan nyt syysviljaan, jonka satopotentiaali on kevätviljaa parempi, jos syysvilja talvehtii hyvin.

Nummiluikki luettelee myös muita syysviljan etuja.

– Syysvilja parantaa maan rakennetta.

– Lisäksi ravinnehuuhtoumat pienenevät, hän sanoo.

Viime kasvukauden sato oli kehnojen sääolosuhteiden vuoksi niin huono, että tila joutui turvautumaan ostorehuun.

Ostorehu tulee tänä vuonna sen verran kalliiksi, että viljan osuutta on hiukan vähennetty normaalista.

Tällä kertaa toivotaan, että sato onnistuu.

Uutena syysviljavalikoimaan otettu syysohra on kylvetty elokuussa. Syysohran kylvöaika on jopa aikaisempi kuin syysrukiin.

Ohra lähti hyvin kasvuun, mutta nyt Teemu Nummiluikki ehti pelätä, vioittivatko joulukuun alun pakkaset kasvustoja. Tosin enemmän hän on huolissaan kevätsäästä.

– Kevät on paha, jos kasvu on ehtinyt jo lähteä käyntiin ja tulee kova pakkanen sekä tuuli, hän kuvailee.

Mikäli talvehtiminen onnistuu, ohrasta on tulossa runsaasti haarova kasvusto. Juuri tämä on syysohran etu satoa ajatellen.