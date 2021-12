Syyttäjän mukaan Turun Pernon kaksoismurhasta syytetty mies toimi kylmäverisesti ja päämäärätietoisesti – ”Oli valmis surmaamaan tielleen tulleet päästäkseen ensisijaiseen kohteeseensa”

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii alle kolmekymppiselle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta kaksoismurhasta Turun Pernossa viime pääsiäisenä. Miestä syytetään myös muun muassa kolmesta murhan yrityksestä, ampuma-aserikoksesta ja rattijuopumuksesta.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan veritekoon johtaneet tapahtumat saivat alkunsa, kun syytetty riitautui sittemmin uhriksi joutuneen miehen kanssa bensarahoista. Syyttäjän mukaan keskustelu päättyi lopulta miesten ystävyyden loppumiseen.

Keskustelun jälkeen syytetty lähti ajamaan autolla Lohjalta Turkuun. Mies oli syyttäjän mukaan käyttänyt huumausainetta. Haastehakemuksen mukaan syytetty oli varustautunut matkaan yksipiippuisella haulikolla, lähes 20 patruunalla ja puukolla.

Turkuun kerrostalolle päästyään syytetty otti autossa olleen haulikon ja patruunoita, meni miehen asuinrapun luo ja laittoi tälle viestin, että on alhaalla. Mies ilmoitti tulevansa alas.

Syytteen mukaan syytetty ampui miestä, kun tämä astui ulos porraskäytävän lasiovesta. Syyttäjän mukaan syytetty pyrki osumaan miestä päähän, mutta laukaus osui kerrostalon seinään. Mies pääsi pakenemaan asuntoonsa kolmannessa kerroksessa ja soittamaan hätäkeskukseen.

Sivulliset kuulivat laukaukset

Toisessa asunnossa talon ensimmäisessä kerroksessa olleet nainen ja mies havahtuivat laukaukseen. Heistä mies lähti asuntoonsa kolmanteen kerrokseen paenneen miehen perään.

Syyttäjän mukaan myös nainen tuli ulos asunnosta ja meni kerrostalon alaovelle. Syytetty havaitsi naisen ja ampui tätä päähän, haastehakemuksessa sanotaan. Nainen kuoli välittömästi.

– (Nainen) on rojahtanut porraskäytävän oven väliin pitäen ruumiillaan ovea auki sisälle porraskäytävään, haastehakemuksessa sanotaan.

Naisen seurassa ollut mies tuli paikalle ja kävi syytetyn kimppuun. Syytetty pakeni kerrostalon taakse, missä miehet tappelivat. Syytetty löi tappelun aikana toista miestä puukolla eri puolille vartaloa, syyttäjä sanoo.

Haastehakemuksen mukaan syytetty oli ladannut haulikkonsa ja oli jo tähdännyt sillä puukottamaansa miestä. Hälytysajoneuvojen äänet kuullessaan syytetty päätti kuitenkin jatkaa ensisijaista suunnitelmaansa, eli hänen kanssaan riitautuneen miehen ja muiden tämän asunnossa olleiden tappamista, syyttäjä sanoo.

Syyttäjä: Laukaus lähietäisyydeltä päähän

Syytetty meni sisälle kerrostaloon ja ampui kolmannen kerroksen asunnon ovea päästäkseen sisään. Asuntoon päästyään syytetty käski hänen kanssaan riitautunutta miestä laskemaan tämän kädessä olleen ilmakiväärin ja lopettamaan puhelun hätäkeskuksen kanssa, haastehakemuksessa sanotaan.

Miehen laskettua kiväärin keittiön pöydälle, ampui syytetty tätä päähän, syyttäjä kertoo. Mies kuoli välittömästi. Syytetty ampui miestä vielä toistamiseen päähän lähietäisyydeltä.

Syyttäjän mukaan syytetty ryhtyi tämän jälkeen etsimään muita asunnossa olleita, mutta ei löytänyt asuntoon piiloutuneita miestä ja naista. Syyttäjän mukaan poliisi otti syytetyn kiinni, kun tämä palasi autolleen.

Syytetyn miehen toiminta oli hyvin päämäärätietoista, syyttäjä sanoo. Mies oli syyttäjän mukaan valmis surmaamaan tielleen tulleet ihmiset päästäkseen ensisijaiseen kohteeseensa.

– Sivullisten uhrien eliminoimisen jälkeenkään (syytetty) ei ole luopunut teostaan, vaan hän on määrätietoisesti pyrkinyt asuntoon tappamaan (kanssaan riitautuneen miehen) ja muut siellä olleet henkilöt.

Mies myöntää syyntakeettomana tehdyn murhan

Syytetty vetoaa käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa syyntakeettomuuteen. Hän myöntää murhanneensa syyntakeettomana miehen, jonka kanssa hänellä oli riitaa.

Hän kuitenkin kiistää, että olisi Turkuun lähtiessään varustautunut surmaamistarkoituksessa.Mies myös kiistää, että hänen suunnitelmanaan olisi ollut asunnossa olleiden ihmisten surmaaminen. Syytetyn mukaan hän ei pyrkinyt pääsemään asuntoon sisälle, vaan päinvastoin kutsui hänen kanssaan riitautuneen miehen alas.

– Niin ikään (syytetty) kiistää ampuneensa (naisen) varmistaakseen pääsynsä rappukäytävään. (Syytetty) on voimakkaassa päihtymystilassaan erehtynyt pitämään tätä (kanssaan riitautuneena miehenä) ja ampunut tämän tämän tultua ulos rappukäytävästä, vastauksessa sanotaan.

Syytetty kuitenkin myöntää surmanneensa naisen syyntakeettomana, mutta katsoo murhan sijaan syyllistyneensä tappoon.

– Teko ei ole sisältänyt minkäänlaista suunnittelua vaan on tapahtunut hetken reagoinnin perusteella. Edelleen tekotapa on ollut yksi laukaus päähän, eikä se sellaisenaan ole henkirikoksena erityisen raaka eikä julma, miehen vastauksessa sanotaan.

Syytetty kiistää murhan yrityksen myös puukotetun miehen osalta. Hän myöntää syyllistyneensä hätävarjelun liioitteluna tehtyyn pahoinpitelyyn. Syytetty katsoo olleensa tekoaikaan syyntakeeton.

– Kyse on ollut pahoinpitelyteosta, joka on ollut seurausta siitä, että (mies) on käynyt (syytetyn) kimppuun, ei (syytetyn) järjestelmällisestä pyrkimyksestä vahingoittaa vastaantulevia, kuten syyttäjän syytteessä on kuvattu, vastauksessa todetaan.

Johanna Latvala

STT

Kuvat: