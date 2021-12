Taleban rajoittaa naisten matkustamista yksin – pidemmillä matkoilla mukana oltava miessukulainen

Ääriliike Talebanin mukaan Afganistanissa yksinmatkustaville naisille ei tule pidemmillä matkoilla tarjota kuljetusta, jos mukana ei ole miespuolista lähisukulaista.

Hyveellisyyden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriön ohjeistus koskee matkoja, joiden pituus on yli 45 mailia eli noin 72 kilometriä, Talebanin edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Lisäksi Talebanin mukaan kulkuneuvojen omistajien tulee tarjota kuljetusta vain naisille, jotka käyttävät hijabia. Myös musiikin soittaminen ajoneuvoissa on ohjeistettu lopettamaan.

Uutistoimiston mukaan on epäselvää, mitä Taleban tarkoittaa hijabilla. Päähuiveja suurin osa afganistanilaisnaisista jo käyttää.

Naisnäyttelijöitä vältettävä

Elokuussa Afganistanissa vallan ottaneen Talebanin linjaukset naisten ja tyttöjen koulutuksesta ja työssäkäynnistä ovat edelleen epäselviä. Joitain naisiin kohdistuvia rajoituksia on kuitenkin annettu.

Marraskuussa Talebanin johtajat ohjeistivat televisiokanavia välttämään naisnäyttelijöitä sisältävien draamojen esittämistä televisiossa. Naispuolisia televisiotoimittajia on ohjeistettu käyttämään esiintyessään hijabia.

Useissa provinsseissa kouluja on avattu uudelleen, mutta monet tytöt eivät silti ole päässeet jatkamaan koulutustaan.

Talebanin edellisellä valtakaudella naisten oikeuksia rajoitettiin jyrkästi. Muun muassa työssäkäynti ja kouluttautuminen kiellettiin. Naisten tuli käyttää kaiken peittävää burkaa, eivätkä he saaneet poistua kotoaan ilman miespuolista esiliinaa.

Tärkeät kansainvälisen avun tarjoajat ovat nimenneet naisten oikeuksien kunnioittamisen tärkeäksi kriteeriksi sille, että katkaistuja avustuksia Afganistaniin jatkettaisiin.

STT

Kuvat: