Talouskriisi iski myös lääkkeiden saatavuuteen Turkissa

Turkin paheneva talouskriisi on nyt iskenyt myös lääkkeiden saatavuuteen Turkissa. Samalla kun Turkin liiran arvo laskee jatkuvasti, turkkilaisten on yhä vaikeampi löytää kaikkia lääkkeitä.

Turkin lääkäriyhdistyksen mukaan maassa on nyt pulaa ainakin yli 600 erilaisesta valmisteesta, syöpälääkkeistä diabeteslääkkeisiin ja sydänlääkkeisiin.

Taustalla Turkin liiran arvon luisuminen

Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin osaksi ongelma johtuu tavasta, jolla Turkki hankkii lääkkeitä.

Turkin terveysministeriö asettaa lääkkeiden vakiohinnan hallituksen helmikuussa hyväksymän valuuttakurssin mukaan. Tälle vuodelle euron valuuttakurssiksi asetettiin 4,57 liiraa, mutta liiran arvon luisuttua yksi euro maksaa jo noin 20 liiraa.

Näin ollen lääkevalmistajat ovat pidättäytyneet myymästä lääkkeitä Turkkiin määritellyillä hinnoilla. Koska liiran arvon sulaminen on ollut jatkuvaa, Turkin apteekkarit haluavat nyt hallituksen arvioivan lääkkeiden hintoja suhteessa euroon useammin vuodessa.

Lisäksi koronaviruspandemian aiheuttamat maailmanlaajuisen toimitusketjun pullonkaulat ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja, mikä tekee Turkissakin tuotetuista lääkkeistä kalliimpia.

– Joskus minulla on kausia, jolloin minulla ei ole tarvitsemiani lääkkeitä, ja tilani pahenee. Kärsin kivuista, sanoi 35-vuotias Fatih Yuksel, yksi tuhansista turkkilaisista, jotka kulkevat apteekista toiseen etsien lääkkeitään.

Hän on kärsinyt autoimmuunisairaus Behcetin taudista yhdeksän vuotta.

Apteekkarien mukaan pulaa on paljon myös lapsille tarkoitetuista lääkkeistä.

Turkin terveysministeri Fahrettin Koca kuitenkin kielsi lääkkeiden saannin vaikeutuneen syyttäen lääkevalmistajia yrityksistä myydä Turkkiin lääkkeitä kalliilla.

– Uutisilla, joiden mukaan Turkissa ei löydy lääkkeitä, ei ole todellisuuspohjaa, Koca sanoi.

Erdoganin ”taloudellinen itsenäisyyssota” jatkuu

Turkin valuutan romahdus kiihtyi marraskuussa, kun presidentti Recep Tayyip Erdogan julisti niin kutsumansa ”taloudellisen itsenäisyyssodan”, joka uhmaa tavanomaisia talousteorioita.

Erdogan uskoo korkeiden lainakorkojen johtavan hinnannousuihin ja on siksi jatkuvasti painostanut keskuspankkia laskemaan korkoja talousasiantuntijoiden varoituksista huolimatta. Liiran arvo ja samalla kansalaisten ostovoima on laskenut jokaisen koronlaskun myötä.

Seurauksena vain hieman yli kuukaudessa Turkin liira on menettänyt arvostaan ​​yli 40 prosenttia.

Valuuttakriisi on pyyhkinyt pois ihmisten säästöjä ja tehnyt perustarvikkeista kohtuuttoman kalliita, mikä on ajanut osan väestöstä jo virallisen köyhyysrajan alapuolelle.

STT

