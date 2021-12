Tänään vietetään Lucian päivää – Lucia-ohjelmaa sovelletaan tänäkin vuonna koronatilanteeseen

Tänään vietetään Lucian päivää.

Katoliseen perinteeseen kuuluvaa Lucian muistopäivää vietetään nykyään Suomessa erityisesti ruotsinkielisessä kulttuurissa valon ja ilon juhlana.

Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on myös omia Lucia-tilaisuuksiaan, ja eri kaupungeissa valitaan omia Lucioita.

Pyhän Lucian uskotaan olleen historiallinen henkilö, joka kärsi marttyyrikuoleman Sisiliassa noin vuonna 304 vainojen aikana. Hän on yksi katolisen kirkon pyhimyksistä.

Suomeen Lucia-perinne on kulkeutunut Ruotsista, jonne se oli tullut etupäässä Luoteis-Saksasta tai Flanderista.

Turussa on ilmeisesti ollut vuonna 1898 ensimmäinen Lucia Suomessa, kertoo Folkhälsan. Helsingissä Lucia-kulkue nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 1930.

Korona tuo poikkeuksia juhlaan

Tämän vuoden Suomen Lucia on Maarianhaminasta kotoisin oleva Tilde Polviander.

Hänet kruunataan Helsingin tuomiokirkossa alkuillasta, mutta perinteinen kaupungin keskustan halkova kulkue on koronan vuoksi peruutettu. Lucia käy näyttäytymässä kirkon portailla ja palaa sen jälkeen takaisin sisälle.

Kirkko on avoinna yleisölle, mutta sisään pääsevien määrää rajoitetaan. Tilaisuuden järjestäjä on ilmoittanut, että osallistujien tulee esittää ovella koronapassi.

Ajantasaiset tiedot Lucia-järjestelyistä löytyvät esimerkiksi sivulta www.lucia.fi sekä sosiaalisesta mediasta Folkhälsanin tileiltä.

Hyväntekeväisyyttä ja valoa

Suomen Lucian ja hänen seurassaan olevan kuoron on määrä vierailla tämän ja ensi kuun aikana sairaaloissa, vanhainkodeissa ja eri tilaisuuksissa. Ohjelma toteutuu kulloinkin voimassa olevien koronaohjeistuksien mukaisena.

Lucialla on myös rooli hyväntekeväisyydessä, sillä keräyksellä saatavat varat ohjataan ihmisille, jotka tarvitsevat arjessaan tukea.

– Sairaus, työttömyys tai avioero voi sattua kenelle tahansa. Korona on koetellut monia, ja useassa perheessä tukiverkot ovat pienentyneet, kun isovanhempien tukea ei ole ollut mahdollista saada. Myös monet harrastukset jäivät koronan takia tauolle, sanoo Folkhälsanin perhetyön asiantuntija Britt-Helen Tuomela-Holti tiedotteessa.

Folkhälsan ylläpitää Lucia-perinnettä Suomessa Hufvudstadsbladet-lehden ja ruotsinkielisen Ylen kanssa.

https://www.finlit.fi/fi/tietopaketit/vuotuisjuhlat-joulu/lucia/lucia#.YbXSx7rkuUk

https://lucia.fi/FI/Sivu/47/lucia-%E2%80%93-legenda,-pyhimys-ja-elava-perinne?fbclid=IwAR1fxr4nxXmdu113Veb7aySIqzbE5-eOuX0MU90mlGkWnloo9cEFewlLjmc

www.lucia.fi

STT