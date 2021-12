Tanskan koronatartunnat nousseet ennätystasolle – sairaalahoidon tarpeessa ei toistaiseksi jyrkkää kasvua

Tanskassa on tänään vahvistettu ennätysmäärä koronavirustartuntoja jo toista päivää peräkkäin.

Viimeisen vuorokauden aikana maassa on vahvistettu 8 314 uutta koronatartuntaa, käy ilmi Statens Serum Institut -laitoksen (SSI) luvuista. Marraskuun alun päivittäisiin lukuihin verrattuna tartuntojen määrä on nyt nelinkertainen.

Bispebjergin sairaalan teho-osaston ylilääkärin Christian Wambergin mukaan tartuntojen lisääntyminen ei kuitenkaan ole toistaiseksi näkynyt sairaalahoitoa tarvitsevien jyrkkänä kasvuna, sillä tartuntoja todetaan nyt eniten lapsilla, jotka yleensä sairastavat taudin lievemmin.

STT