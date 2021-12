Venäjän mukaan sen konsulaattiin Ukrainassa on tehty polttopulloisku, suurlähetystö lähetti protestikirjeen Ukrainalle

Venäjän mukaan sen konsulaattiin Ukrainan Lvivin kaupungissa on tehty viime yönä polttopulloisku, jonka johdosta Venäjän suurlähetystö Kiovassa on lähettänyt protestikirjeen Ukrainan ulkoministeriölle. Asiasta kertovat Venäjän ulkoministeriö tiedotteessaan sekä venäläinen uutistoimisto Tass.

Venäjä luonnehtii tapahtunutta terroriteoksi. Sen mukaan iskusta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Asiasta kertoivat myös uutistoimistot Associated Press ja Reuters, joiden mukaan Lvivin poliisi tutkii tapahtunutta huliganismina.

Suomessa asiasta kertoivat ensin MTV ja Iltalehti.

Venäjän mukaan polttopulloisku tehtiin varhain perjantain vastaisena aamuyönä paikallista aikaa. Venäjä vaatii Ukrainalta anteeksipyyntöä ja vaatii maan hallintoa ja poliisia turvaamaan Venäjän lähetystörakennusten turvallisuuden.

Myös Venäjän konsulaatti lähetti kirjeet asiasta Ukrainan ulkoministeriön edustajille Lvivissä sekä kaupungin poliisilaitokselle, jota vaadittiin turvaamaan konsulaatin toiminta.

Ukrainan suurlähettiläs puhutteluun Venäjällä

Venäjän ulkoministeriön mukaan tuntematon tekijä heitti polttopullon Venäjän konsulaattirakennuksen sisäänkäynnin edustalle, jossa se sytytti tulipalon ja uhkasi rakennuksen turvallisuutta.

– On päivänselvää, että tämä röyhkeä teko oli seurausta russofobisen hysterian lietsonnasta Ukrainassa, mikä on lisännyt vihamielisyyttä Venäjän liittovaltiota kohtaan, lähetystön lausunnossa sanotaan.

Venäjä kertoo myös kutsuneensa Ukrainan Venäjän-suurlähettilään puhutteluun ulkoministeriössä.

Venäjän sotavoimat odottavat rajan takana

Diplomaattiset ukaasit lähtivät liikkeelle tilanteessa, jossa Ukrainan ja Venäjän välit ovat historiallisen kireitä. Venäjä on koonnut Ukrainan-vastaiselle rajalleen suuret määrät sotilaita ja asekalustoa ja kiihdyttänyt sanasotaa mediassa.

Monet tahot pitävät mahdollisena, että Venäjän elkeet enteilevät uutta hyökkäystä Ukrainaan ja maiden välillä vallitsevan konfliktin eskalaatiota talven aikana.

Venäjä on käynyt matalan intensiteetin konfliktia Ukrainaa vastaan vuodesta 2014, jolloin se liitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja ryhtyi tukemaan separatistitaistelijoita Ukrainan itäosissa.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar oli sanonut Ukrainan ”yhdysvaltalaisten kumppanien” arvioineen, että sota alkaa jo jouluaaton aikana.

Putin vaatinut takeita siitä, ettei Nato laajene

Aatonaattona torstaina pidetyssä perinteisessä vuoden lopun lehdistötilaisuudessaan Venäjän presidentti Vladimir Putin toisti maan vaatimuksen turvatakuista sotilasliitto Naton laajentumista vastaan.

– Te vaaditte meiltä takeita, kun teidän pitäisi antaa takeet meille (Naton laajentumista vastaan), heti ja välittömästi, Putin sanoi vastauksena brittitoimittajalle kysyttäessä takeista siitä, ettei Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Putin myös toisti aiemmat väitteensä, joiden mukaan Nato tai sen jäsenet aikovat sijoittaa hyökkäysaseitaan Ukrainan alueelle. Vanhan toistoa oli myös se, että Nato olisi Putinin mukaan luvannut aikanaan olla laajentumatta ”tuumaakaan itään” ja pettänyt sitten lupauksensa viidessä eri laajentumiskerrassa. Lännen mukaan moisia lupauksia ei Venäjälle koskaan tehty.

Sodanuhka Ukrainassa ei Putinin esiintymisestä muuttunut mihinkään suuntaan, arvioi STT:lle vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Lassi Lapintie

STT

