Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut kariutuneet – osapuolten välinen erimielisyys liittyy palkkoihin

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut ovat kariutuneet tuloksettomina, kertoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tiedotteessa. Osapuolten välinen erimielisyys liittyy Aallon mukaan palkankorotuksiin.

Työnantajan tarjoukset tarkoittavat Aallon mukaan työntekijöille merkittävää ostovoiman heikennystä samaan aikaan, kun tilauskannat yrityksillä ovat täynnä.

– Tavalliselle teollisuuden työntekijälle työnantajan tarjoukset tarkoittavat sitä, että jatkossa pitäisi pärjätä vähemmällä. Kyseessä olisi tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille. Näyttää siltä, että neuvottelemalla emme pääse tätä pidemmälle, Aalto toteaa tiedotteessa.

Sekä Aalto että Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi kertoivat Twitterissä, ettei uusia neuvotteluaikoja ole sovittu.

Teknologiateollisuuden toimiala siirtyi sopimuksettomaan tilaan joulukuun alusta. Teollisuusliitto julisti toimialalle työtaistelutoimenpiteenä ylityökiellon, joka päättyi 19. joulukuuta. Uusia työtaistelutoimia alalle ei ole vielä julistettu.

– Teollisuusliitto kutsuu pian hallintonsa koolle. Uskon ja tiedän, että sieltä tulee vain yhdenlaisia terveisiä neuvottelijoillemme. Moni sovittelee jo lakkoliivejä ylleen, Aalto sanoo.

Aalto kertoo ihmettelevänsä työnantajan toimintaa, koska Teollisuusliitto on hänen mukaansa mitoittanut palkankorotusvaatimuksensa inflaation ja tuottavuuden kasvun mukaan.

– Nyt näyttää siltä, että työnantaja haluaa pitää kaikki kasvun hedelmät itsellään. Se ei Teollisuusliitolle käy.

”Palkkaratkaisun kaikki tekijät yhä avoinna”

Myös Teknologiateollisuuden työnantajien mukaan sopimus kiikastaa palkkaratkaisuun liittyvistä erimielisyyksistä.

– Palkkaratkaisun kaikki tekijät ovat yhä avoinna, eikä tässä vaiheessa ollut edellytyksiä sopia uudesta neuvotteluajasta. Työnantajan tavoitteena on kuitenkin löytää mahdollisimman pian ratkaisu, joka ottaa vastuullisella tavalla huomioon sekä kilpailukyvyn että palkansaajien ostovoiman, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Ruohoniemen mukaan nopea ratkaisu kiistaan on kaikkien etu.

– Hyvä suhdannetilanne tasaantuu jo, ja yritysten luottamus tulevaan heikkenee. Ei siis pidä tieten tahtoen heikentää tilannetta työmarkkinoiden epävarmuudella, Ruohoniemi huomauttaa.

Teknologiateollisuuden toimihenkilösopimuksista on määrä neuvotella kuluvalla viikolla tiistaina ja keskiviikkona.

Lassi Lapintie, Marja Juonala

STT

