Teknologiayritys Urosta haetaan konkurssiin. Hakemus on tullut vireille Oulun käräjäoikeudessa perjantaina.

Yritystä hakevat konkurssiin Nordea, Oulun Osuuspankki ja valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera.

Tiedot käyvät ilmi Oikeusrekisterikeskuksen julkaisemasta maksukyvyttömyysrekisteristä. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti.

Helsingin käräjäoikeus määräsi marraskuussa Uroksen maksamaan takaisin Nordealle lähes seitsemän miljoonan euron velat korkoineen sekä Oulun Osuuspankille yli 4,4 miljoonan euron velat korkoineen.

Myös Valtiokonttori on vaatinut Urokselta miljoonien eurojen velkasaatavia käräjäoikeudessa.

Oulun poliisi epäilee Urosta törkeästä avustuspetoksesta. Tutkinta liittyy Business Finlandin antamiin tukiin.

Suuri yleisö sai tietää oululaistaustaisesta Uroksesta maaliskuussa 2020, kun Tampereen areena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Sittemmin nimi on muutettu Nokia Arenaksi.

