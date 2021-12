Teollisuusliitto jätti koko Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen

Teollisuusliitto on jättänyt koko Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen. Teollisuusliiton mukaan lakkovaroitus annettiin yhtiölle, koska se on ryhtynyt yksipuolisesti sanelemaan työntekijöidensä työehtoja.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan tilanne Keitele Groupissa on poikkeuksellisen tulehtunut eikä liitolla ole muuta vaihtoehtoa kuin lakkovaroituksen antaminen.

– Olemme toistuvasti vedonneet yhtiön johtoon, jotta se ei heikentäisi työntekijöidensä työehtoja ja oikeuksia, vaan neuvottelisi niistä reilusti työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton kanssa. Nämä vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville, Aalto sanoo tiedotteessa.

Aalto kertoi eilen Twitterissä, että Keitele Group oli kieltäytynyt vapaehtoisesta sovittelusta valtakunnansovittelijan johdolla.

– Teollisuusliitto oli tähän valmis, ja sovittelun käynnistyessä olisimme lopettaneet työtaistelutoimet yrityksessä. Kiitän sovittelijaa aktiivisuudesta asiassa, Aalto kirjoitti.

Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio sanoi eilen STT:lle, ettei yhtiö harkitse neuvotteluihin lähtemistä niin kauan kuin laittomat saarrot ovat voimassa.

– Me olemme vastanneet siihen kirjallisesti, että Keiteleellä ei ole mitään lakisääteistä velvoitetta neuvotella Teollisuusliiton kanssa, Kylävainio totesi.

Keitele Groupin lisäksi Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen kolmeen mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen. Lakot olisivat toteutuessaan voimassa 13.-30. tammikuuta välisellä ajalla.

