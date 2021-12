Teknologiateollisuudessa työskentelevät työntekijät sekä toimihenkilöt julistavat sopimusaloja koskevan ylityökiellon

Teknologiateollisuuden työntekijöitä edustava Teollisuusliitto, toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro ja ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN kertovat julistavansa ylityökiellon alalle. Kielto astuu voimaan ensi yönä ja sen on määrä päättyä 19. joulukuuta.

Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut päättyivät tiistaina tuloksettomina.

Teollisuusliitto kertoo haluavansa jatkaa neuvotteluita työnantajayhdistyksen kanssa. Samalla liitto kuitenkin katsoo, ettei neuvottelupöytään kannata palata ilman turvautumista työtaistelutoimenpiteisiin, sillä osapuolet ovat yksinkertaisesti liian kaukana toisistaan.

Teollisuusliiton mielestä työnantajapuolen tarjoukset tarkoittavat ostovoiman merkittävää heikennystä alan työntekijöille. Palkkaratkaisun olisi kuitenkin oltava ostovoimaa vahvistava.

Ammattiliitto Pro kertoo tavoittelevansa neuvotteluissa palkankorotuksia, jotka takaavat kaikkien jäsenten ostovoiman kehittymisen. Liiton mukaan Teknologiateollisuuden työnantajat on tarjonnut palkkaratkaisua, joka inflaatio huomioon ottaen heikentäisi Pron jäsenten ostovoimaa.

Myös YTN kertoo, että neuvotteluissa tarjolla oli reippaasti inflaatioennusteen alittava palkankorotus.

Vienti on elpynyt poikkeuksellisen nopeasti

Teollisuusliitto huomauttaa, että teollisuuden työntekijöiden työ on keskeisellä tavalla mahdollistanut viennin poikkeuksellisen nopean elpymisen ja Suomen taloudellisen kasvun koronasta johtuneen talouden taantuman jälkeen.

– Vaatimus ei ole kohtuuton, vaan linjassa sen kanssa, mitä Suomen teollisuudessa on yrityskohtaisesti sovittu kuluvan syksyn aikana, Teollisuusliitto painottaa tiedotteessaan.

Liiton mukaan teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat seuraavalle vuodelle täynnä, joten Suomen hintakilpailukyvyssä ei ole mitään vikaa. YTN on samoilla linjoilla.

– Koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta teknologiateollisuuden tilanne näyttää kokonaisuutena hyvältä ja alan tuottavuuskasvun ennakoidaan olevan useita prosentteja, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki tiedotteessa.

Liitto ei hyväksy työehtojen heikentämistä sopimuksettomassa tilassa

Teollisuusliitto varoittaa, ettei se hyväksy tilannetta, jossa sen jäsenten työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa.

Työehtojen suojaamiseksi Teollisuusliiton hallitus valtuuttaa lakkoilmoituksen antamiseen kaiken työn keskeyttämiseksi niihin yrityksiin, jotka eivät noudata työehtosopimuksen jälkivaikutusta.

Jälkivaikutuksella tarkoitetaan sitä, että työntekijän työehdot jatkuvat ennallaan tilanteessa, jossa uutta työehtosopimusta ei ole vielä solmittu vanhan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Antti Autio

STT

Kuvat: