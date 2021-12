The Athletic: Pekingin olympiakisoihin ei lähde pahentuneen koronatilanteen takia NHL-pelaajia

Jääkiekon NHL-pelaajia ei nähdä ensi helmikuun Pekingin olympiaturnauksessa, kertoo urheilusivusto The Athletic. Syynä on pahentunut koronatilanne.

The Athleticin uutislähteiden mukaan NHL-liiga ja pelaajajärjestö NHLPA ovat sopineet, ettei NHL-pelaajia lähetetä olympiakisoihin.

Päätös on tehty sen jälkeen, kun NHL:ää on koetellut koronan takia ottelusiirtojen suma. Kaikkiaan on siirretty 50 NHL-ottelua.

NHL on koronapandemian voimistumisen jälkeen ennenaikaisella joulutauolla 22.-25. joulukuuta.

https://theathletic.com/live-blogs/nhl-updates-seven-teams-shut-down-dec26/eaR1fjDKTWsT/

STT

Kuvat: