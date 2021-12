Suomessa koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut 19,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kolmannen annoksen saaneita on nyt runsaat 960 000, mikä on noin 25 000 enemmän kuin eilen jouluaattona.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 87,8 prosenttia ja toisen annoksen osalta 83,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,3 miljoonaa ja toisen annoksen saaneita noin 4,1 miljoonaa.

STT

