THL: Suomessa 1 676 uutta koronatartuntaa – tartuntojen määrä kahden viikon ajanjaksolla on yhä nousussa

Suomessa on raportoitu tänään 1 676 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tämä on noin 130 tartuntaa enemmän kuin viikko sitten tiistaina.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 19 400 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu kaksi. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana Suomessa 1 444 ihmistä.

Alueellisessa ilmaantuvuudessa suuria eroja

Viruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on 349 todettua tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdelta viime viikolta. Tätä edeltäviltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli 277.

Alueellisesti koronaviruksen ilmaantuvuudessa on suuria eroja. Suhteessa väkilukuun tartuntoja on raportoitu eniten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku kahdelta viime viikolta on 733. Seuraavaksi eniten tartuntoja suhteessa asukaslukuun on Pirkanmaan (482) ja Helsingin ja Uudenmaan (430) sairaanhoitopiireissä.

Pienintä koronaviruksen ilmaantuvuus on puolestaan Pohjois-Karjalan (57) sairaanhoitopiirissä ja Keski-Pohjanmaalla (64). Luvut ovat pyöristettyjä.

STT

